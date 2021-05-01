Gervinho ile temaslarını sıklaştıran bordo-mavili yönetim, yıldız ismi alarak hem hücum hattının kalitesini artırmayı hem de taraftarlar ve camiayı havaya sokmayı hedefliyor. Her iki kanadın yanı sıra ileri uçta ikinci forvet olarak da görev yapabilen Gervinho, bu sezon Parma formasıyla çıktığı 23 maçta 5 gol, 1 asistlik skor katkısı gösterdi.