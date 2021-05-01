01 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberi: Gervinho transferini Zokora bitiriyor! İtalyanlar da duyurdu

Son dakika Trabzonspor haberleri... Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da Gervinho sesleri yükseliyor. Bordo-mavililer, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürürken Fildişili futbolcunun transferi için bir dönem bordo-mavili formayı terleten Didier Zokora'nın da devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika Trabzonspor haberi: Gervinho transferini Zokora bitiriyor! İtalyanlar da duyurdu
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

Roma'nın sağ beki Bruno Peres ile prensipte anlaşan ve İtalya pazarına hızlı bir giriş yapan 'un, Çizme'deki esas hedefi; ...

Son dakika Trabzonspor haberi: Gervinho transferini Zokora bitiriyor! İtalyanlar da duyurdu

Parma forması giyen 33 yaşındaki yıldız hücumcu ile temaslarını sürdüren ve Fildişili oyuncuya 2 senelik bir kontrat teklif eden bordo-mavililer, bir an önce bu transferde ön anlaşma yapmayı hedefliyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Gervinho transferini Zokora bitiriyor! İtalyanlar da duyurdu

ZOKORA DEVREDE

Parma'nın Serie A'dan düşmesi sonrası bonservisini almaya hazırlanan , 'un teklifine ilk etapta yeşil ışık yaktı. Yıldız isimle yapılan görüşmelerde, Trabzonspor'un eski oyuncusu da devreye girdi.

Son dakika Trabzonspor haberi: Gervinho transferini Zokora bitiriyor! İtalyanlar da duyurdu

İYİ REFERANS VERDİ

Fanatik'in haberine göre; 011-2014 yılları arasında 3 sezon Bordo-Mavili formayı terleten , Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan arkadaşı olan ile görüşürken, oldukça iyi referanslar verdi.

Son dakika Trabzonspor haberi: Gervinho transferini Zokora bitiriyor! İtalyanlar da duyurdu

"TRABZON'A GİDERSEN ÇOK MUTLU OLURSUN"

'nın vatandaşına, "Tekrar şampiyonluk için oynayabileceğin, seni sahiplenecek bir taraftar grubu var. Trabzon'a gidersen çok mutlu olursun" dediği öğrenildi.

Son dakika Trabzonspor haberi: Gervinho transferini Zokora bitiriyor! İtalyanlar da duyurdu

ile temaslarını sıklaştıran bordo-mavili yönetim, yıldız ismi alarak hem hücum hattının kalitesini artırmayı hem de taraftarlar ve camiayı havaya sokmayı hedefliyor. Her iki kanadın yanı sıra ileri uçta ikinci forvet olarak da görev yapabilen Gervinho, bu sezon Parma formasıyla çıktığı 23 maçta 5 gol, 1 asistlik skor katkısı gösterdi.

Son dakika Trabzonspor haberi: Gervinho transferini Zokora bitiriyor! İtalyanlar da duyurdu

İTALYA BASININDA DA GÜNDEM OLDU

- flörtü, İtalya basınında da gündem oldu. Çizme basını, 33 yaşındaki Fildişili yıldıza bordo-mavililerin 2 senelik transfer teklifi yaptığını yazdı.

Son dakika Trabzonspor haberi: Gervinho transferini Zokora bitiriyor! İtalyanlar da duyurdu

Yazın Parma'dan ayrılacağı belirtilen 'nun Türkiye'ye gitme ihtimali yüksek olarak gösterilirken, oyucunun imza parası ve bonuslarla birlikte senelik 2 milyon Euro'ya yakın bir ücret alacağı vurgulandı.

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