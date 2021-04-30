30 Nisan 2021, Cuma

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı devreye girdi! Transferlerde aktif rol alacak

Avcı devreye girdi! Transferlerde aktif rol alacak
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Giriş Tarihi: 30.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasının tamamlanmasının ardından teknik direktör öğrencilerine 4 gün izin verdi. Deneyimli teknik adam bu süreçte İstanbul'a geçerek yapılacak transferler için aktif rol alacak. | Son dakika haberleri (TS spor haberi)

'da transfer çalışmaları ligin bitimine sayılı günler kala oldukça hareketlendi. -mavili takımda Başkan , iki oyuncuyla anlaştıklarını ikisinde de önemli mesafe kat ettiklerini belirtirken, toplamda yapılacak transfer sayısının en az 8 olması bekleniyor. Daha önce prensip anlaşmasına varılan Koita ve Bruno Peres için sezonun sona ermesi beklenirken, diğer transferlerin tamamlanması için de yoğun temaslar devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör , İstanbul'da yöneticilerle bir araya gelecek. Burada görüşmelerde bizzat rol alacak olan Avcı'nın oyuncularla direkt olarak iletişime geçeceği ve hedefler konusunda onları ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

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