Trabzonspor'da Abdullah Avcı devreye girdi! Transferlerde aktif rol alacak

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasının tamamlanmasının ardından teknik direktör Abdullah Avcı öğrencilerine 4 gün izin verdi. Deneyimli teknik adam bu süreçte İstanbul'a geçerek yapılacak transferler için aktif rol alacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da transfer çalışmaları ligin bitimine sayılı günler kala oldukça hareketlendi. Bordo-mavili takımda Başkan Ahmet Ağaoğlu, iki oyuncuyla anlaştıklarını ikisinde de önemli mesafe kat ettiklerini belirtirken, toplamda yapılacak transfer sayısının en az 8 olması bekleniyor. Daha önce prensip anlaşmasına varılan Koita ve Bruno Peres için sezonun sona ermesi beklenirken, diğer transferlerin tamamlanması için de yoğun temaslar devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul'da yöneticilerle bir araya gelecek. Burada görüşmelerde bizzat rol alacak olan Avcı'nın oyuncularla direkt olarak iletişime geçeceği ve hedefler konusunda onları ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

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