Trabzonspor'da Abdullah Avcı devreye girdi! Transferlerde aktif rol alacak
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasının tamamlanmasının ardından teknik direktör Abdullah Avcı öğrencilerine 4 gün izin verdi. Deneyimli teknik adam bu süreçte İstanbul'a geçerek yapılacak transferler için aktif rol alacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'da transfer çalışmaları ligin bitimine sayılı günler kala oldukça hareketlendi. Bordo-mavili takımda Başkan Ahmet Ağaoğlu, iki oyuncuyla anlaştıklarını ikisinde de önemli mesafe kat ettiklerini belirtirken, toplamda yapılacak transfer sayısının en az 8 olması bekleniyor. Daha önce prensip anlaşmasına varılan Koita ve Bruno Peres için sezonun sona ermesi beklenirken, diğer transferlerin tamamlanması için de yoğun temaslar devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul'da yöneticilerle bir araya gelecek. Burada görüşmelerde bizzat rol alacak olan Avcı'nın oyuncularla direkt olarak iletişime geçeceği ve hedefler konusunda onları ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig