30 Nisan 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Vitor Hugo'dan Trabzonspor'a kötü haber!

Vitor Hugo'dan Trabzonspor'a kötü haber!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 Giriş Tarihi: 30.04.2021

Son dakika haberi... Trabzonspor, 'in 38. haftasında oynanan maçında sakatlanan 'nun sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

'un 28 Nisan'da deplasmanda ile oynadığı maçta sakatlanan savunma oyuncusu 'nun kas grubunda kanama tespit edildiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, yaptığı açıklamada, "Göztepe karşılaşmasında sol kalçasından sakatlanan Vitor Hugo'nun çekilen MR'ında derin kas grubunda kanama tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Çelik, Vitor Hugo'nun tedavisine devam edildiğini kaydetti.

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