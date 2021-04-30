30 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Vitor Hugo'dan Trabzonspor'a kötü haber!
Son dakika Trabzonspor haberi... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Gözteğpe maçında sakatlanan Vitor Hugo'nun sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.
Trabzonspor'un 28 Nisan'da deplasmanda Göztepe ile oynadığı maçta sakatlanan savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun kas grubunda kanama tespit edildiği bildirildi.
Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, yaptığı açıklamada, "Göztepe karşılaşmasında sol kalçasından sakatlanan Vitor Hugo'nun çekilen MR'ında derin kas grubunda kanama tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.
Çelik, Vitor Hugo'nun tedavisine devam edildiğini kaydetti.
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