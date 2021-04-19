19 Nisan 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun 2 müjdesi ortaya çıktı! İşte o isimler...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Haziran ayındaki kampa 4 transferi yetiştireceğiz" demişti. Ağaoğlu'nun 31 yaşındaki sağ bek Peres ile 30'luk forvet Fode Koita ile ön anlaşma yaptığı öğrenildi. (TS spor haberleri)

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun 2 müjdesi ortaya çıktı! İşte o isimler...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

Karadeniz temsilcisi gelecek sezonun kadrosunu erkenden inşa etmek için kolları sıvadı. Sezon ortasında devraldığı takımı üst sıralara oynatan teknik direktör gelecek yıl kadrosuyla erken çalışmak istediğini yönetime iletmişi.

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun 2 müjdesi ortaya çıktı! İşte o isimler...

Kendi kurmayları ve scout ekibinin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan isimlerle görüşmeler bir bir devam ederken, müjdeyi geçtiğimiz gün başkan Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili camiaya duyurdu. maçı sonrası yaptığı açıklamada "Haziran ayındaki kampa 4 transferi yetiştireceğiz" demişti.

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun 2 müjdesi ortaya çıktı! İşte o isimler...

ÖN PROTOKOLLER TAMAM
'da teknik direktör , kadroda düşünmediği 'yı devre arasında göndermişti. Yerine ve 'ı oynattı. Ancak buraya yeniden tecrübeli bir isim istediğini kaydetti.

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun 2 müjdesi ortaya çıktı! İşte o isimler...

Fırtına rotasını Roma ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 'e kırdı ve transferi olumlu şekilde noktaladı. Bordo-mavililer yıllık 1.8 milyon Euro'dan yıldız sağ bek ile anlaşmaya vardı. Ağaoğlu'nun müjdesini verdiği diğer isim ise devre arasında da istenen ancak 'nın bırakmadığı .

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun 2 müjdesi ortaya çıktı! İşte o isimler...

BÜYÜK GÜÇ KATACAK
'un 3 yıllık anlaşmaya vardığı ismi taraftarı da heyecanlandırdı. Otoriteler de "Peres fizik kalitesi çok yüksek bir oyuncu. 'e ciddi kalite katacak" yorumları yaptı.

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun 2 müjdesi ortaya çıktı! İşte o isimler...

ASIL FORVET KOITA DEĞİL
Bordo-mavililer, 'un 'e gidişinin ardından yerini ile doldurmaya çalışmıştı. Ancak Afobe dertlere derman olamadı. Djaniny Semedo hücumu sırtladı. , 'dan ile anlaşmaya vardı ancak Fırtına'nın ana forveti daha kariyerli bir isim olacak. (Fotomaç)

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