Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun 2 müjdesi ortaya çıktı! İşte o isimler...
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Haziran ayındaki kampa 4 transferi yetiştireceğiz" demişti. Ağaoğlu'nun 31 yaşındaki sağ bek Peres ile 30'luk forvet Fode Koita ile ön anlaşma yaptığı öğrenildi. (TS spor haberleri)
Karadeniz temsilcisi gelecek sezonun kadrosunu erkenden inşa etmek için kolları sıvadı. Sezon ortasında devraldığı takımı üst sıralara oynatan teknik direktör Abdullah Avcı gelecek yıl kadrosuyla erken çalışmak istediğini yönetime iletmişi.
Kendi kurmayları ve scout ekibinin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan isimlerle görüşmeler bir bir devam ederken, müjdeyi geçtiğimiz gün başkan Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili camiaya duyurdu. Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Haziran ayındaki kampa 4 transferi yetiştireceğiz" demişti.
ÖN PROTOKOLLER TAMAM
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, kadroda düşünmediği Joao Pereira'yı devre arasında göndermişti. Yerine Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ı oynattı. Ancak buraya yeniden tecrübeli bir isim istediğini kaydetti.
Fırtına rotasını Roma ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bruno Peres'e kırdı ve transferi olumlu şekilde noktaladı. Bordo-mavililer yıllık 1.8 milyon Euro'dan yıldız sağ bek ile anlaşmaya vardı. Ağaoğlu'nun müjdesini verdiği diğer isim ise devre arasında da istenen ancak Kasımpaşa'nın bırakmadığı Fode Koita.
BÜYÜK GÜÇ KATACAK
Trabzonspor'un 3 yıllık anlaşmaya vardığı Bruno Peres ismi taraftarı da heyecanlandırdı. Otoriteler de "Peres fizik kalitesi çok yüksek bir oyuncu. Süper Lig'e ciddi kalite katacak" yorumları yaptı.
ASIL FORVET KOITA DEĞİL
Bordo-mavililer, Alexander Sörloth'un RB Leipzig'e gidişinin ardından yerini Benik Afobe ile doldurmaya çalışmıştı. Ancak Afobe dertlere derman olamadı. Djaniny Semedo hücumu sırtladı. Trabzonspor, Kasımpaşa'dan Fode Koita ile anlaşmaya vardı ancak Fırtına'nın ana forveti daha kariyerli bir isim olacak. (Fotomaç)
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