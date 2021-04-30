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TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan müthiş seri!

Fırtına'dan müthiş seri!
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Giriş Tarihi: 30.04.2021

Son haftalarda üst üste beraberlikler alan , Göztepe karşılaşmasından da 1 puanla ayrıldı. Fırtına Süper Lig'de galibiyet almakta zorlanırken, 9 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Ligin son haftalarında istediği galibiyetleri almakta zorlanan Fırtına, mağlubiyeti de unuttu. En son 29. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçını kaybeden bordo-mavililer, 9 haftadır kaybetmedi. Karadeniz devi son 9 karşılaşma da 7 beraberlik ve 2 beraberlik alırken, 13 puanı hanesine yazdırdı; rakiplerine üç puan vermedi. ayrıca 25 Ekim 2020'de İstanbul'da Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduktan sonra deplasmanda hiç kaybetmedi. En son 186 gün önce dış sahada yenilen Fırtına, aradaki 15 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik almayı başardı.

AVCI İLE MAĞLUBİYETİ YOK

Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına, ile deplasmanda hiçbir takıma yenilmedi. Bordo-mavililer, Avcı ile çıktığı 15 deplasman maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı. Bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe derbisinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz temsilcisi, 186 gündür mağlup olmadı.

ÜST ÜSTE 5. BERABERLİK

Bordo-mavililer, deplasmanda 1-1 kaldığı Göztepe karşılaşmasıyla birlikte dış sahada galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Trabzonspor en son 4 Mart 2021'de İstanbul'da Kasımpaşa'yı 2-1'le geçmişti.

TAKIMA ÜÇ GÜN İZİN

38. haftada Göztepe ile 1-1 kalan Trabzonspor, 39. haftayı bay geçecek. Abdullah Avcı, oyuncularına 4 gün izin verirken, bordomavililer 9 Mayıs Pazar günü konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarına 3 Mayıs'ta başlayacak.

34 SENE SONRA İLK KEZ

Göztepe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, bu sezonki 13. beraberliğine imza attı. Karadeniz ekibi en son 1986-87 sezonunda 13 beraberlik elde etmişti. Fırtına, 47 yıllık Süper Lig geçmişinde bu sezon son yılların en fazla beraberliğini yaşadı. Bordomavililer 37 maçta 17 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 64 puan topladı.

REKOR KUPA İLE GELDİ

Trabzonspor, en çok beraberliği ise şampiyonluk yaşadığı 1978-79 sezonunda elde etti. Bordo-mavili takım 30 maçın oynandığı sezonda 13 galibiyet, 16 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Karadeniz ekibi sezon 42 puanla şampiyon olmuştu.

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