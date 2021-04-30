30 Nisan 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Caleb Ekuban'dan dev katkı!

Ekuban'dan dev katkı!
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Giriş Tarihi: 30.04.2021

Son dakika haberleri... Trabzonspor'un Ganalı yıldızı , bu sezon ligde 9 gol atarken, bordo-mavililer Ekuban'nın skor ürettiği 8 maçta 20 puanı hanesine yazdırdı.

ile deplasmanda 1-1 berabere kalan 'un golünü kaydeden Ganalı oyuncu, 9 golle bordo-mavili takımın forması altında en golcü sezonunu yaşıyor.

Ekuban, bordo-mavili takıma ilk geldiği 2018-2019 sezonunda 29 lig maçında 5 gol, 2019-2020 sezonunda da 22 maçta 5 gol kaydederken bu sezon 29 maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

Trabzonspor, Ekuban'ın gol attığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Ekuban, Trabzonspor'un 1-0 kazandığı ile Göztepe, 2-1 galip geldiği , ve ile 1-1 berabere biten ve Göztepe maçlarında 1'er gol kaydetti. Golcü oyuncu, karşısında alınan 4-1'lik galibiyette rakip fileleri 2 kez havalandırdı.


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