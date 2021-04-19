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Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür: Pes etmedim

Abdülkadir Ömür: Pes etmedim
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Giriş Tarihi: 19.04.2021

'da ayak bileği kırıldıktan 3 ay sonra maçıyla sahalara dönen mutlu. Genç yıldız “Pes etmedim, durmadan. çalıştım diye konuştu. ( haberleri)

'un büyük yeteceği Abdülkadir Ömür son yıllarda sakatlıklarla boğuşuyor. Genç futbolcunun son olarak karşılaşmasında ayak bileği kırılmıştı. Yaklaşık 3 aylık aranın ardından mücadelesiyle sahalara dönen mutlu. Başarılı oyuncu ^Tekrar topa dokunmak, bordomavili formayı giymek harika bir his. Hem takımıma katkı verememek hem de tam çıkış yakalamışken gelen bu sakatlık zordu. Ancak pes etmedim, çok çalıştım. Benden ne isteniyorsa yaptım ve geri döndüm. Oyuna alınacağımı duyunca duygularıma zor hakim oldum. Şimdi daha iyi olmak için çalışacağım" dedi. (Fotomaç)
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