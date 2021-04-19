19 Nisan 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür: Pes etmedim
Trabzonspor'da ayak bileği kırıldıktan 3 ay sonra Hatay maçıyla sahalara dönen Abdülkadir Ömür mutlu. Genç yıldız “Pes etmedim, durmadan. çalıştım diye konuştu. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un büyük yeteceği Abdülkadir Ömür son yıllarda sakatlıklarla boğuşuyor. Genç futbolcunun son olarak Konyaspor karşılaşmasında ayak bileği kırılmıştı. Yaklaşık 3 aylık aranın ardından Hatayspor mücadelesiyle sahalara dönen Abdülkadir Ömür mutlu. Başarılı oyuncu ^Tekrar topa dokunmak, bordomavili formayı giymek harika bir his. Hem takımıma katkı verememek hem de tam çıkış yakalamışken gelen bu sakatlık zordu. Ancak pes etmedim, çok çalıştım. Benden ne isteniyorsa yaptım ve geri döndüm. Oyuna alınacağımı duyunca duygularıma zor hakim oldum. Şimdi daha iyi olmak için çalışacağım" dedi. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig