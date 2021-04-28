28 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Edgar'ın yerine Hosseini oynayacak

Edgar'ın yerine kim oynayacak? Belli oldu
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.04.2021

'in 38. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak. Bordo-mavili ekipte sakatlanan 'ın yerine oynayacak. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

maçında sakatlanan , kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak ve Trondsen bugün forma giyemeyecekler. Edgar'ın yerine 'nin görev alacağı bildirilirken, Karagümrük sınavında cezalı olduğu için olmayan Bakasetas da İzmir'de sahaya çıkıyor. Teknik direktör 'nın Yunan maestroya 11'de görev vermesi bekleniyor.

Fırtına'nın Göztepe kadrosu belli oldu! 4 eksik... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Göztepe - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Göztepe - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Avcı transfer listesini verdi! 7 takviye birden... Avcı transfer listesini verdi! 7 takviye birden...
Fırtına'da tek hedef galibiyet! İşte Avcı'nın Göztepe maçı 11'i Fırtına'da tek hedef galibiyet! İşte Avcı'nın Göztepe maçı 11'i
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör