Trabzonspor'da Edgar'ın yerine Hosseini oynayacak

Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Edgar, kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak ve Trondsen bugün forma giyemeyecekler. Edgar'ın yerine Hosseini'nin görev alacağı bildirilirken, Karagümrük sınavında cezalı olduğu için olmayan Bakasetas da İzmir'de sahaya çıkıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Yunan maestroya 11'de görev vermesi bekleniyor.

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