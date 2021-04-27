27 Nisan 2021, Salı
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Trabzonspor'un Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu! 4 eksik...
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavililerde 4 futbolcu kafilede yer almadı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'nin konuğu olacak. 5 maçlık beraberlik serisini Fatih Karagümrük galibiyeti ile noktalayan Fırtına, Göztepe engelini de aşıp seri yakalamak istiyor. Bordo-mavililerin, İzmir kafilesi de belli oldurken 4 isim kadroda yer almadı.
Fırtına'da sakatlıkları devam eden Yunus Mallı ve Edgar'ın yanı sıra son testleri olumsuz gelen Trondsen ve kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak kafilede yer almadı.
İşte Trabzonspor'un İzmir kafilesi:
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