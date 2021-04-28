28 Nisan 2021, Çarşamba
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı Göztepe maçında galibiyet bekliyor!
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı, güzel bir futbol oynayacaklarını belirtti. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Teknik direktör Abdullah Avcı, Göztepe karşısında kendilerine yakışan bir futbol ortaya koyacaklarını söyledi. Avcı, "Sezonu daha üst sıralamada bitirme umudumuz devam ediyor. Halen nereye kadar gidebiliriz, daha ne kadar çok maç kazanabiliriz diye düşünüyoruz. Bunun yanında pragmatik şekilde nasıl gelişiriz diye çalışmalar yapıyoruz. Göztepe karşısında doğruları yapan ve kazanma arzusu yüksek bir takım sahada olacak" dedi.
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