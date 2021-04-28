28 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı Göztepe maçında galibiyet bekliyor!

Avcı Göztepe maçında galibiyet bekliyor!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Bordo-mavili ekipte teknik direktör , güzel bir futbol oynayacaklarını belirtti. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Teknik direktör , Göztepe karşısında kendilerine yakışan bir futbol ortaya koyacaklarını söyledi. Avcı, "Sezonu daha üst sıralamada bitirme umudumuz devam ediyor. Halen nereye kadar gidebiliriz, daha ne kadar çok maç kazanabiliriz diye düşünüyoruz. Bunun yanında pragmatik şekilde nasıl gelişiriz diye çalışmalar yapıyoruz. Göztepe karşısında doğruları yapan ve kazanma arzusu yüksek bir takım sahada olacak" dedi.

Edgar'ın yerine kim oynayacak? Belli oldu haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Göztepe - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Göztepe - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Avcı transfer listesini verdi! 7 takviye birden... Avcı transfer listesini verdi! 7 takviye birden...
Fırtına'da tek hedef galibiyet! İşte Avcı'nın Göztepe maçı 11'i Fırtına'da tek hedef galibiyet! İşte Avcı'nın Göztepe maçı 11'i
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör