28 Nisan 2021, Çarşamba
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Djaniny’ye şut emri!
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, Djaniny'den kaleyi gördüğü yerden şut çekmesini istedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Sezon başında performansı nedeniyle eleştirilen Djaniny, ligin ikinci yarısında Trabzonspor'un en önemli hücum silahı haline geldi. Çıktığı son sekiz Süper Lig maçında beş gol atıp, bir asist yapan Yeşil Burun Adalı forvet takıma önemli katkılar sunmuş durumda. Bugün Göztepe deplasmanında da bordo-mavililerin en önemli kozlarından olacak 30 yaşındaki yıldıza Abdullah Avcı'dan şut emri geldi. Başarılı çalıştırıcının öğrencisine, "Uzaktan şut denemeleri yap. Senden beklentimiz yüksek. Son haftalardaki gibi devam" dediği belirtildi.
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