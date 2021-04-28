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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Djaniny’ye şut emri!

Avcı Djaniny’den onu istedi! Göztepe maçında...
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Bordo-mavililerde teknik direktör , Djaniny'den kaleyi gördüğü yerden şut çekmesini istedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Sezon başında performansı nedeniyle eleştirilen Djaniny, ligin ikinci yarısında 'un en önemli hücum silahı haline geldi. Çıktığı son sekiz Süper Lig maçında beş gol atıp, bir asist yapan Yeşil Burun Adalı forvet takıma önemli katkılar sunmuş durumda. Bugün Göztepe deplasmanında da bordo-mavililerin en önemli kozlarından olacak 30 yaşındaki yıldıza 'dan şut emri geldi. Başarılı çalıştırıcının öğrencisine, "Uzaktan şut denemeleri yap. Senden beklentimiz yüksek. Son haftalardaki gibi devam" dediği belirtildi.

Avcı Göztepe maçında galibiyet bekliyor! haberin devamı

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