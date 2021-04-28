28 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Caleb Ekuban 100. maçına çıktı

Ekuban 'dalya' dedi!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.04.2021

'in 38. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Fırtına'da bu maçla birlikte bordo-mavili formayla 100. maçına çıktı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'in 38. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan , bordo-mavili formayla 100. maçına çıktı ve 'dalya' dedi.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

27 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili takımın formasıyla çıktığı 99 maçta 27 gol ve 17 asist kaydetti.

28 MAÇ KAÇIRDI

Öte yandan Caleb Ekuban, sakatlığı ve hastalıkları nedeniyle 28 maçta da forma giyemedi.

Avcı transfer listesini verdi! 7 takviye birden... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına deplasmanda Göztepe'ye takıldı! Fırtına deplasmanda Göztepe'ye takıldı!
Avcı Göztepe maçı öncesi konuştu! Şampiyonluk potasına... Avcı Göztepe maçı öncesi konuştu! "Şampiyonluk potasına..."
Süper Lig devleri onun için yarışıyor! Süper Lig devleri onun için yarışıyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör