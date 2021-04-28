28 Nisan 2021, Çarşamba
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Trabzonspor'da Caleb Ekuban 100. maçına çıktı
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Fırtına'da Caleb Ekuban bu maçla birlikte bordo-mavili formayla 100. maçına çıktı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Caleb Ekuban, bordo-mavili formayla 100. maçına çıktı ve 'dalya' dedi.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
27 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili takımın formasıyla çıktığı 99 maçta 27 gol ve 17 asist kaydetti.
28 MAÇ KAÇIRDI
Öte yandan Caleb Ekuban, sakatlığı ve hastalıkları nedeniyle 28 maçta da forma giyemedi.
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