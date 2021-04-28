Trabzonspor'da Caleb Ekuban 100. maçına çıktı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının dışında kalan Trabzonspor, gelecek sezon için planlamalara şimdiden başladı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, transfer listesini yönetime verdi ve o mevkilere 7 takviye istedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)