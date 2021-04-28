Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı Göztepe-Trabzonspor maçı öncesi konuştu! "Şampiyonluk potasına..."
Spor Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, açıklamalar yaptı. Avcı, "En çok gol yiyen takımdan, en az gol yiyen takıma dönen ve kupa kazanan bir takım kimliğine büründük. İyi bir takımla oynuyoruz. Trabzonspor tarihinin önemli futbolcuları ve teknik direktörlerinden biri, Ünal Karaman'la rakip olacağız" dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)
Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.
İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:
Gribal bir durum yaşadım, farklı yansıtıldı. Onun bilgilendirmesini geçeyim.
Hedefe gidebilmek adına birçok organizasyon ve çalışma yapıyoruz. En çok gol yiyenden, en az gol yiyene dönen ve kupa kazanan bir takım kimliğine büründük. Şampiyonluk potasına kadar girmiştik.
İyi bir takımla oynuyoruz. Trabzonspor tarihinin önemli futbolcuları ve teknik direktörlerinden biri, Ünal Karaman'la rakip olacağız. Ben de onunla genç milli takımda mesai arkadaşlığı yapmıştım.
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