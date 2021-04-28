28 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı Göztepe-Trabzonspor maçı öncesi konuştu! "Şampiyonluk potasına..."

Avcı Göztepe maçı öncesi konuştu! Şampiyonluk potasına...
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

Spor 'in 38. haftasında , sahasında 'u ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi bordo mavililerin teknik direktörü , açıklamalar yaptı. Avcı, "En çok gol yiyen takımdan, en az gol yiyen takıma dönen ve kupa kazanan bir takım kimliğine büründük. İyi bir takımla oynuyoruz. Trabzonspor tarihinin önemli futbolcuları ve teknik direktörlerinden biri, 'la rakip olacağız" dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)

'in 38. haftasında , sahasında 'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin teknik direktörü , açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

Gribal bir durum yaşadım, farklı yansıtıldı. Onun bilgilendirmesini geçeyim.

Hedefe gidebilmek adına birçok organizasyon ve çalışma yapıyoruz. En çok gol yiyenden, en az gol yiyene dönen ve kupa kazanan bir takım kimliğine büründük. Şampiyonluk potasına kadar girmiştik.

İyi bir takımla oynuyoruz. Trabzonspor tarihinin önemli futbolcuları ve teknik direktörlerinden biri, 'la rakip olacağız. Ben de onunla mesai arkadaşlığı yapmıştım.

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