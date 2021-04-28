Trabzonspor'da Abdullah Avcı transfer listesini verdi! 7 takviye birden...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının dışında kalan Trabzonspor, gelecek sezon için planlamalara şimdiden başladı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, transfer listesini yönetime verdi ve o mevkilere 7 takviye istedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Karadeniz devinde transfer çalışmaları teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda tüm hızıyla sürüyor.
Yönetim kuruluna sunduğu raporda 6 banko isim isteyen Avcı'nın, "Önce direkt oynayacak futbolcuları transfer edelim, sonra rotasyon oyuncularına da odaklanırız" ifadesini kullandığı ve geniş kapsamlı bir çalışma sunduğu öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre; Sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat, en az iki forvet, orta saha ve kaleci Uğurcan'ın durumuna bağlı kaleci transferi yapmayı planlayan Avcı'nın, Hosseini'nin anlaşma imzalaması durumunda stoper de isteyebileceği öğrenildi.
YOĞUN TRAFİK
Göztepe karşılaşması sonrası oyuncularına 4 gün izin verecek olan teknik direktör Abdullah Avcı da İstanbul'a geçecek.
Burada ailesi ile bir araya gelecek başarılı hoca, transfer çalışmalarındaki son durum hakkında da yöneticilerle görüşmeler yapacak. Transfer sürecinde bizzat rol alan Avcı, kendi yaptığı görüşmelerle de ilgili yöneticilere detaylı bilgilendirme yapacak.
Bordo-mavili teknik adamın ayrıca takımdan gitmesi muhtemel isimler, başka takımlara kiralanan futbolcular konusunda da yöneticilerle fikir alışverişinde bulunması ve yol haritası belirlenmesi bekleniyor.
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