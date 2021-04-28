28 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı transfer listesini verdi! 7 takviye birden...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının dışında kalan Trabzonspor, gelecek sezon için planlamalara şimdiden başladı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, transfer listesini yönetime verdi ve o mevkilere 7 takviye istedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da Abdullah Avcı transfer listesini verdi! 7 takviye birden...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

Karadeniz devinde transfer çalışmaları teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda tüm hızıyla sürüyor.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı transfer listesini verdi! 7 takviye birden...

Yönetim kuruluna sunduğu raporda 6 banko isim isteyen Avcı'nın, "Önce direkt oynayacak futbolcuları transfer edelim, sonra rotasyon oyuncularına da odaklanırız" ifadesini kullandığı ve geniş kapsamlı bir çalışma sunduğu öğrenildi.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı transfer listesini verdi! 7 takviye birden...

Fotomaç'ın haberine göre; Sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat, en az iki forvet, orta saha ve kaleci Uğurcan'ın durumuna bağlı kaleci transferi yapmayı planlayan Avcı'nın, Hosseini'nin anlaşma imzalaması durumunda stoper de isteyebileceği öğrenildi.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı transfer listesini verdi! 7 takviye birden...

YOĞUN TRAFİK

Göztepe karşılaşması sonrası oyuncularına 4 gün izin verecek olan teknik direktör da İstanbul'a geçecek.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı transfer listesini verdi! 7 takviye birden...

Burada ailesi ile bir araya gelecek başarılı hoca, transfer çalışmalarındaki son durum hakkında da yöneticilerle görüşmeler yapacak. Transfer sürecinde bizzat rol alan Avcı, kendi yaptığı görüşmelerle de ilgili yöneticilere detaylı bilgilendirme yapacak.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı transfer listesini verdi! 7 takviye birden...

Bordo-mavili teknik adamın ayrıca takımdan gitmesi muhtemel isimler, başka takımlara kiralanan futbolcular konusunda da yöneticilerle fikir alışverişinde bulunması ve yol haritası belirlenmesi bekleniyor.

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