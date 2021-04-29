29 Nisan 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır takımını ayakta tuttu!
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da milli kaleci Uğurcan Çakır, kritik kurtarışlara imza atarak takımını ayakta tutan isim oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Maçın ilk yarısında daha fazla topla oynayan ve daha çok pozisyona giren takım Trabzonspor gibi gözükse de Göztepe daha net pozisyonlar bulan taraf oldu. Bu anlarda birinde Fırtına'nın hatalar zinciri sonucunda Jahovic topu ağlarla buluşturmayı başardı. İkinci yarıda ise özellikle Hugo'nun oyundan çıkması ve Berat'ın gördüğü kırmızı kart sonrası oyunun kontrolü önemli oranda Göztepe'nin eline geçti. Bu dakikalarda Uğurcan önemli kurtarışlar yaparken savunma da oynayan Baker da kritik anlarda sahne aldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig