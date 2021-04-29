29 Nisan 2021, Perşembe

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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır takımını ayakta tuttu!

Uğurcan takımını ayakta tuttu!
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Giriş Tarihi: 29.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan 'da milli kaleci Uğurcan Çakır, kritik kurtarışlara imza atarak takımını ayakta tutan isim oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Maçın ilk yarısında daha fazla topla oynayan ve daha çok pozisyona giren takım gibi gözükse de Göztepe daha net pozisyonlar bulan taraf oldu. Bu anlarda birinde Fırtına'nın hatalar zinciri sonucunda Jahovic topu ağlarla buluşturmayı başardı. İkinci yarıda ise özellikle Hugo'nun oyundan çıkması ve Berat'ın gördüğü kırmızı kart sonrası oyunun kontrolü önemli oranda Göztepe'nin eline geçti. Bu dakikalarda Uğurcan önemli kurtarışlar yaparken savunma da oynayan Baker da kritik anlarda sahne aldı.

Fırtına deplasmanda Göztepe'ye takıldı! haberin devamı

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