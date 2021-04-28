28 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Nwakaeme 10 maçtır suskun!

Nwakaeme 10 maçtır suskun!
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililerde Nwakaeme 10 maçtır suskunluğunu bozamıyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bu sezon geçmiş performansını aratan Anthony Nwakaeme, Karagümrük karşılaşmasının etkili isimlerinden olmuştu. Nijeryalı sol kanat takımın en çok ikili mücadele kazanan oyuncusu olmayı başarmıştı. 8 Şubat'taki Malatya sınavından bu yana Süper Lig'de gol atamayan (10 maç) Nwakaeme'nin bugün suskunluğunu bozması bekliyor.

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