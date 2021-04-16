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TRABZONSPOR

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen: Çok bedel ödedik

Çok bedel ödedik
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen açıklamalarda bulundu. Sürmen, "Haksızlık karşısında insanlarımız intihar etti. Şampiyonluklarımız çalındı.Davul da tokmak da aynı yerde. Böyle gitmez" dedi. ()

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, çok önemli açıklamalar yaptı. Sürmen, 'un şikayeti ve bu konudaki açıklamalarından dolayı disipline sevk edilmesiyle ilgili, " 'Atanmış kurullar taraflı olur' dedi. Bizdeki kurullara baktığımız zaman, federasyonun statüsünde de başkan tarafından liste teklif edilir ve yönetim kabul eder. Davul da tokmak da aynı yerde. Bu atanan kurulların süreleri başkanın süresiyle sınırlıdır. Bu kurulların tarafsız olması mümkün mü? Başkanımız de bu konuyu FIFA'ya taşıdı. çok bedel ödedi" ifadesini kullandı. (Fotomaç)
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