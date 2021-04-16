16 Nisan 2021, Cuma
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Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen: Çok bedel ödedik
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen açıklamalarda bulundu. Sürmen, "Haksızlık karşısında insanlarımız intihar etti. Şampiyonluklarımız çalındı.Davul da tokmak da aynı yerde. Böyle gitmez" dedi. (TS spor haberleri)
Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, çok önemli açıklamalar yaptı. Sürmen, Trabzonspor'un FIFA şikayeti ve bu konudaki açıklamalarından dolayı disipline sevk edilmesiyle ilgili, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 'Atanmış kurullar taraflı olur' dedi. Bizdeki kurullara baktığımız zaman, federasyonun statüsünde de başkan tarafından liste teklif edilir ve yönetim kabul eder. Davul da tokmak da aynı yerde. Bu atanan kurulların süreleri başkanın süresiyle sınırlıdır. Bu kurulların tarafsız olması mümkün mü? Başkanımız Ahmet bey de bu konuyu FIFA'ya taşıdı. Trabzonspor camiası çok bedel ödedi" ifadesini kullandı. (Fotomaç)
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