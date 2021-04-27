27 Nisan 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan sürpriz Gervinho hamlesi!

Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor'da gelecek sezon transfer çalışmaları sürüyor. Belirlenen pozisyonlara birer birer takviyeleri yapacak olan Trabzonspor'da hedef Parma'dan ayrılması beklenen Fildişili yıldız Gervinho oldu. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan sürpriz Gervinho hamlesi!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.04.2021

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından 4. sırada yer alan , gelecek sezon için transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan sürpriz Gervinho hamlesi!

Bordo mavili ekip, Abdullah Avcı'nın belirlediği pozisyonlara takviye için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan sürpriz Gervinho hamlesi!

Enzo Perez ile anlaşan 'da şov devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan sürpriz Gervinho hamlesi!

Fanatik'in haberine göre , 'dan ayrılması beklenen ile ilgileniyor. Gervinho, Serie A'da çıktığı 23 maçta 5 gol, 1 asistlik performans gösteren Gervinho'nun transferiyle yönetim bombayı patlatmak istiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da yıldız isim sezonu kapattı! Trabzonspor'da yıldız isim sezonu kapattı!
Fırtına'dan tam isabet transfer! Gol makinesi geliyor... Fırtına'dan tam isabet transfer! Gol makinesi geliyor...
Türkiye'nin en iyisi Uğurcan! Türkiye'nin en iyisi Uğurcan!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör