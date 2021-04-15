Son dakika spor haberi: Trabzonspor yıldız oyuncu için Galatasaray'a rakip oldu! İşte o transfer...
Gelecek sezon Süper Lig'e damga vuracak bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talimatları doğrultusunda kadrosuna yıldız oyuncuları katmayı planlayan bordo mavililer, flaş bir ismi de gündemine aldı. Orta saha için aradığı oyuncuyu İtalya'da bulan Fırtına'nın bu transfer için karşısında Galatasaray var. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta saha mevkisine öncelik verdi. Bordo-mavililer ezeli rakibi Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız için harekete geçti.
Transfer listesini oluşturan Karadeniz devinde gündeme gelen son isim Milan'da kiralık olarak forma giyen Fransız oyunu Soualiho Meite oldu.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da birçok kez izlediği ve transfer edilmesi halinde orta alandaki sıkıntıları önemli ölçüde gidereceği yönünde görüş belirttiği Meite'nin bonservisi Torino'da bulunuyor.
Milan, 9.5 milyon euro'luk satın alma bedeliyle kiraladığı Soualiho Meite'nin bonservisini almayacağını Torino'ya iletti. Bu durum Karadeniz devinin bu transferde işini kolaylaştırıyor. 1.87 boyundaki oyuncunun ismi Galasasaray ile de anılıyor.
Bu sezon 24 maça çıkan Fildişili yıldız, 1 gol, 1 asist ile oynadı. Kariyeri boyunca ise 254 maça çıktı, 8 gol atıp, 12 de gol servisi yaptı. (Fotomaç)
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