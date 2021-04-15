15 Nisan 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor yıldız oyuncu için Galatasaray'a rakip oldu! İşte o transfer...

Gelecek sezon Süper Lig'e damga vuracak bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talimatları doğrultusunda kadrosuna yıldız oyuncuları katmayı planlayan bordo mavililer, flaş bir ismi de gündemine aldı. Orta saha için aradığı oyuncuyu İtalya'da bulan Fırtına'nın bu transfer için karşısında Galatasaray var. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor yıldız oyuncu için Galatasaray'a rakip oldu! İşte o transfer...
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Giriş Tarihi: 15.04.2021

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren , orta saha mevkisine öncelik verdi. Bordo-mavililer ezeli rakibi 'ın kadrosuna katmak istediği yıldız için harekete geçti.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor yıldız oyuncu için Galatasaray'a rakip oldu! İşte o transfer...

Transfer listesini oluşturan devinde gündeme gelen son isim 'da kiralık olarak forma giyen Fransız oyunu oldu.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor yıldız oyuncu için Galatasaray'a rakip oldu! İşte o transfer...

Teknik direktör 'nın da birçok kez izlediği ve transfer edilmesi halinde orta alandaki sıkıntıları önemli ölçüde gidereceği yönünde görüş belirttiği Meite'nin bonservisi 'da bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor yıldız oyuncu için Galatasaray'a rakip oldu! İşte o transfer...

Merkez orta saha, ön libero ve pozisyonlarında oynayan Fransız oyuncunun ile sözleşmesi ise 2023 yılında sona eriyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor yıldız oyuncu için Galatasaray'a rakip oldu! İşte o transfer...

GALATASARAY DA İSTİYOR
Piyasa değeri 5 milyon euro olan oyuncunun şartlarını araştıran bordo-mavililer, Meite'yi satın alma opsiyonlu olarak kiralamayı planlıyor. 27 yaşındaki oyuncu devre arasında ise 500 bin euro kiralama bedeli karşılığında 'dan 'a gitmişti.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor yıldız oyuncu için Galatasaray'a rakip oldu! İşte o transfer...

, 9.5 milyon euro'luk satın alma bedeliyle kiraladığı 'nin bonservisini almayacağını 'ya iletti. Bu durum devinin bu transferde işini kolaylaştırıyor. 1.87 boyundaki oyuncunun ismi ile de anılıyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor yıldız oyuncu için Galatasaray'a rakip oldu! İşte o transfer...

devinin kurmayları, Fildişili 8 numarayı yakın takibe aldığı ifade edildi. , , Waregem, Monaco, Bordeaux, formaları giyen Meite, 2018'de 11.5 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan 'ya transfer olmuştu. Devre arasında da 'a kiralandı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor yıldız oyuncu için Galatasaray'a rakip oldu! İşte o transfer...

Bu sezon 24 maça çıkan Fildişili yıldız, 1 gol, 1 asist ile oynadı. Kariyeri boyunca ise 254 maça çıktı, 8 gol atıp, 12 de gol servisi yaptı. (Fotomaç)

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