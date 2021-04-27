27 Nisan 2021, Salı
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Trabzonspor'da Berat Özdemir parlıyor
Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Beraz Özdemir, bordo-mavililerde gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Orta saha oyuncusu Berat Özdemir performansıyla herkesi mest ediyor. 22 yaşındaki yıldız, ilk 11'e döndüğü Galatasaray derbisinin ardından Fatih Karagümrük karşısında da çok iyi bir maç çıkardı. Baker ile oldukça uyumlu bir performans gösteren Berat, ligin kalan bölümünde de takımın vazgeçilmezi olacak.
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