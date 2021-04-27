Trabzonspor'da Abdullah Avcı rüzgarı! Deplasmanda kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı geldikten sonra deplasmanda 15 maçta kaybetmedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenerek dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek. Ligin ilk 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesiyle 15 dış saha maçında rakiplerine hiç boyun eğmedi. Fırtına, Avcı yönetiminde 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

183 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Fırtına, bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe derbisinde 3-1'lik sonuçla aldı. Karadeniz devi, daha sonra 15 dış saha maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak 183 gündür mağlup olmadı.

DIŞARIDA DAHA İYİ

Bordo-mavililer, bu sezon dış sahada 18 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 33 puan toplarken, iç sahada 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 30 puan elde edebildi. Karadeniz ekibi, böylelikle dış sahada hanesine, iç sahadan daha fazla puan yazdırmayı başardı.

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