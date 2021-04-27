27 Nisan 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı rüzgarı! Deplasmanda kaybetmiyor

Avcı rüzgarı! Deplasmanda kaybetmiyor
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında , Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Fırtına, teknik direktör geldikten sonra deplasmanda 15 maçta kaybetmedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak , rakibini yenerek dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek. Ligin ilk 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan devi, teknik direktör 'nın göreve getirilmesiyle 15 dış saha maçında rakiplerine hiç boyun eğmedi. Fırtına, Avcı yönetiminde 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

183 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Fırtına, bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe derbisinde 3-1'lik sonuçla aldı. Karadeniz devi, daha sonra 15 dış saha maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak 183 gündür mağlup olmadı.

DIŞARIDA DAHA İYİ

Bordo-mavililer, bu sezon dış sahada 18 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 33 puan toplarken, iç sahada 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 30 puan elde edebildi. Karadeniz ekibi, böylelikle dış sahada hanesine, iç sahadan daha fazla puan yazdırmayı başardı.

Fırtına'dan tam isabet transfer! Gol makinesi geliyor... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da yıldız isim sezonu kapattı! Trabzonspor'da yıldız isim sezonu kapattı!
Fırtına'dan tam isabet transfer! Gol makinesi geliyor... Fırtına'dan tam isabet transfer! Gol makinesi geliyor...
Türkiye'nin en iyisi Uğurcan! Türkiye'nin en iyisi Uğurcan!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör