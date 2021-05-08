Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı'nın öğrencileri sezonu en iyi derece ile kapatmak istiyor. Ersun Yanal'ın yönetimindeki Antalyaspor da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında Trabzonspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Antalyaspor maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 4'de canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Marlon, Flavio, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Ufuk, Nuri, Amilton, Fredy, Ali, Podolski.
DOĞUKAN SİNİK GERİ DÖNÜYOR
Zorlu karşılaşmada sakatlıkları bulunan Bahadır Öztürk, Serdar Gürler ve Drole forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Doğukan Sinik'in takımdaki yerini alması bekleniyor. Kırmızı-beyazlılar kalan iki maçından en iyi sonuçları alarak ligi tamamlamayı planlıyor.
Öte yandan iki takım bundan önce 69 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 13 galibiyet, 16 beraberlik ve 40 yenilgi aldı. Süper Lig'deki 49 maçta ise Antalyaspor, 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 29 yenilgi elde etti.
Ligin ilk yarısındaki Antalya'daki karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.
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