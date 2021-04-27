27 Nisan 2021, Salı
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Türkiye'nin en iyisi Uğurcan Çakır!
Trabzonspor'un yıldız ismi Uğurcan Çakır göstermiş olduğu performansla sezonun damga vuran isimlerinden oldu. Yıldız isim istatistiklere göre Türkiye'nin en iyi kalecisi konumunda. (TS spor haberleri)
Milli Futbol Takımı ve Trabzonspor'un '1' numarası olan Uğurcan, bu sezon kariyerinin en önemli dönemini yaşıyor. Süper Lig'de yüzde 77.3 kurtarış başarısıyla bu alanda da ilk sırada yer alan başarılı eldiveni, Muslera yüzde 74.3, Altay Bayındır yüzde 73.2 ve Ersin Destanoğlu da yüzde 66.7 ile takip etti. Bordo-mavililerin Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada kritik kurtarışlara imza atan başarılı eldiven, hemen her karşılaşmada kalesinde devleşiyor. (Fotomaç)
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