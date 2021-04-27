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TRABZONSPOR

Türkiye'nin en iyisi Uğurcan Çakır!

Türkiye'nin en iyisi Uğurcan!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.04.2021

'un yıldız ismi göstermiş olduğu performansla sezonun damga vuran isimlerinden oldu. Yıldız isim istatistiklere göre 'nin en iyi kalecisi konumunda. ( haberleri)

Milli Futbol Takımı ve 'un '1' numarası olan Uğurcan, bu sezon kariyerinin en önemli dönemini yaşıyor. 'de yüzde 77.3 kurtarış başarısıyla bu alanda da ilk sırada yer alan başarılı eldiveni, yüzde 74.3, yüzde 73.2 ve da yüzde 66.7 ile takip etti. Bordo-mavililerin 'ü 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada kritik kurtarışlara imza atan başarılı eldiven, hemen her karşılaşmada kalesinde devleşiyor. (Fotomaç)
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