Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan tam isabet transfer! Gol makinesi geliyor...

28 yaşındaki golcü, 2019-20 sezonunda İtalya Serie B'de attığı 20 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı. Öte yandan 2015-16 yılında Liga Portugal 2'de Gil Vicente formasıyla 20 gole ulaştı ve yine sezonu gol kralı olarak tamamladı.