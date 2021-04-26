26 Nisan 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan tam isabet transfer! Gol makinesi geliyor...

Son dakika spor haberleri: Bu sezon Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte yükselişe geçen Trabzonspor gelecek sezon için üst üste transfer bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer son olarak İtalya Serie A'ya damga vuran dev golcü için harekete geçti. İşte detaylar... (TS spor haberleri)



Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan tam isabet transfer! Gol makinesi geliyor...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından yolları ayıracak olan 'da santrfor bölgesine en az 1 takviye yapılacak.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan tam isabet transfer! Gol makinesi geliyor...

Takıma doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak için kolları sıvayan bordo-mavililer aradığı ismi 'da buldu.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan tam isabet transfer! Gol makinesi geliyor...

, bu sezon 'da attığı gollerle lige damga vuran golcünün transferi için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan tam isabet transfer! Gol makinesi geliyor...

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
'un haberine göre , ekiplerinden forması giyen Simy ile görüşmelere başladı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan tam isabet transfer! Gol makinesi geliyor...

DEĞERİNİ KATLADI!
28 yaşındaki Simy, bu sezon ligde 33 maçta attığı 19 golle dikkatleri üzerine çekerken piyasa değerini de katladı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan tam isabet transfer! Gol makinesi geliyor...

santrforun 2.5 milyon euro olan Transfermarkt piyasa değeri 23 Mart itibarıyla 4 milyon euro şeklinde güncellendi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan tam isabet transfer! Gol makinesi geliyor...

Teknik direktör 'nın kadrosunda görmeyi çok istediği 1.98 boyundaki dev golcünün kulübüyle sözleşmesi 2022'nin haziran ayında bitecek.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan tam isabet transfer! Gol makinesi geliyor...

Tam adı olan santrfor, 4 kez milli takım formasını giydi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan tam isabet transfer! Gol makinesi geliyor...

28 yaşındaki golcü, 2019-20 sezonunda 'de attığı 20 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı. Öte yandan -16 yılında Liga Portugal 2'de Gil Vicente formasıyla 20 gole ulaştı ve yine sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan tam isabet transfer! Gol makinesi geliyor...

Kariyerinde şimdiye kadar 326 maçta forma giyen Simy, toplam 115 gol ve 19 asistle oynadı.

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