28 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Göztepe - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı!
Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
İzmir'de oynanacak kritik randevunun VAR hakemi Bahattin Şimşek oldu.
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