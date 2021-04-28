Son dakika spor haberi: Göztepe - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı!

Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

İzmir'de oynanacak kritik randevunun VAR hakemi Bahattin Şimşek oldu.

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