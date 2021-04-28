28 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Göztepe - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı!

Göztepe - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı!
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

'in 38. haftasında ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri ()

'de oynanacak kritik randevunun VAR hakemi oldu.

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