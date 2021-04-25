25 Nisan 2021, Pazar
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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kalesinde geçit vermedi! Fırtına'yı ayakta tuttu
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı ve mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır, kalesinde devleşti ve takımını ayakta tutan isim oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'un sahasında Karagümrük'ü mağlup ettiği mücadelede Uğurcan Çakır kurtarışlarıyla maça damga vurdu. Fırtına 1-0 öndeyken İstanbul temsilcisi atak üstüne atak yaptı. Uğurcan kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu. Özellikle Mevlüt Erdinç ve Salibur'un şutlarında kalitesini konuşturdu. Ardından Djaniny'nin 2. golü geldi ve bordomavililer rahatladı. Uğurcan "Karagümrük'ün hocası genç yaşına rağmen iyi işler yapıyor. Bizim için de güzel bir galibiyet oldu" dedi.
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