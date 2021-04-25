Bu durumda Abdulkadir Parmak'ın kadro dışı bırakılması onu değil, takımın cezalandırılması anlamına gelir. Tabii ki Parmak'ın hocasına karşı tavrını onaylamıyorum. Bence kendisine yalnızca okkalı bir para ceza uygulanmalıydı. Takımı da cezalandırmanın yolu seçilmemeliydi. Bu noktada en büyük görev de Trabzonspor yönetimine düşmektedir. Teknik heyetin bu konuya biraz daha fedakârca yaklaşması eğitim psikolojisi yönünden daha isabetli olur. Netice itibarı ile arzulanmayan bir oyun sonucu arzu edilen üç puan iki golle yakalanmıştır.