25 Nisan 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Trabzonspor - Karagümrük maçını yorumladı! "Galibiyetin en önemli göstergesi..."

Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Akyazı Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Bordo-mavililer, rakibini Djaniny'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Spor yazarları da bu maçı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte usta kalemlerin Trabzonspor - Karagümrük maçı yorumları...

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Trabzonspor - Karagümrük maçını yorumladı! Galibiyetin en önemli göstergesi...
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Giriş Tarihi: 25.04.2021

NECMİ PEREKLİ - NİHAYET ÜÇ PUAN

maçında önceki karşılaşmalara göre 'un sahaya yayılış ve dizilişinde olumlu yönde sanki bir miktar değişiklik vardı ama futbolda dikkat çekebilecek bir sıçrama yoktu. Trabzonspor'un 2-0'lık Karagümrük galibiyetinin en önemli göstergesi beraberliklerin süre geldiği bu sıralarda yakalanan üç puanın ilaç yerine geçmiş olmasıdır.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Trabzonspor - Karagümrük maçını yorumladı! Galibiyetin en önemli göstergesi...

Sistemlerinin ve oyun tarzlarının ne olduğu belli olmayan, sahada doğaçlama oynanan bir futbol vardı. Kısır bir karşılaşma gösterisinden başka bir şey izlemedik. İki takım da futbol adına ne bir heyecan ne bir hareket koydu ortaya.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Trabzonspor - Karagümrük maçını yorumladı! Galibiyetin en önemli göstergesi...

Allah'tan tribünlerde taraftar yoktu da oyuncuları eleştiren bir ses çıkmadı. Skoru yakalayabilmek için rakibinin ceza sahası içerisindeki hatalarından doğacak ikramların hesabı yapılmaktan ileri gidilemedi. Nitekim atılan iki gol de rakip savunma oyuncularının bariz hatalarından kaynaklandı. Bu maçta da görüldü ki 'un en büyük zaafı ve açığı orta sahada bir türlü rakibi ekarte edemeyen oyun tarzını ortaya koyamayışıdır.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Trabzonspor - Karagümrük maçını yorumladı! Galibiyetin en önemli göstergesi...

Bu durumda Abdulkadir Parmak'ın kadro dışı bırakılması onu değil, takımın cezalandırılması anlamına gelir. Tabii ki Parmak'ın hocasına karşı tavrını onaylamıyorum. Bence kendisine yalnızca okkalı bir para ceza uygulanmalıydı. Takımı da cezalandırmanın yolu seçilmemeliydi. Bu noktada en büyük görev de yönetimine düşmektedir. Teknik heyetin bu konuya biraz daha fedakârca yaklaşması eğitim psikolojisi yönünden daha isabetli olur. Netice itibarı ile arzulanmayan bir oyun sonucu arzu edilen üç puan iki golle yakalanmıştır.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Trabzonspor - Karagümrük maçını yorumladı! Galibiyetin en önemli göstergesi...

REHA KAPSAL - FAZ!

galibiyet özlemiyle karşısına çıktı. Özellikle rakibin kadro seçiminde 4 tane 18-21 yaş arasındaki oyuncuyu ilk 11'de başlatması önemliydi. Oyun olarak da genelde topa sahip olarak oynayan oyun felsefesine sahipler ve geriden oyun kurarak pasla çıkmaya çalışan futbol anlayışları var.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Trabzonspor - Karagümrük maçını yorumladı! Galibiyetin en önemli göstergesi...

Bordo-mavililer özellikle ön alan baskısında, karşı pres anlayışını ve kültürünü daha fazla geliştirmeliler. Takım halinde bunu kompakt şekilde yapamadıkları için rakip kaleye yakın istenilen baskıyla beraber hataya zorlayıp, burada da skor üretmeye daha fazla uygulamalarla saha içi pratiği oluşturmalılar.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Trabzonspor - Karagümrük maçını yorumladı! Galibiyetin en önemli göstergesi...

Her zaman dile getirdiğim gibi bir takım için savunma, hücumun bir parçasıdır. Bunu doğru uyguladığınızda da rakip eksik kaldığında çok rahat pozisyon bulabilirsiniz. Bunu ancak 'nin attığı ikinci golde Ekuban, bireysel savunma anlayışıyla rakibini hataya zorlayarak takımının ikinci golü bulmasını sağladı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Trabzonspor - Karagümrük maçını yorumladı! Galibiyetin en önemli göstergesi...

Bordo-mavililer böyle rakiplerle oynadığında bunu daha fazla rakibin oyun alanlarını ve pas kanallarını doğru yerleşimle kapatarak, daha fazla etkili ve sonuca götürecek pres anlayışını takıma daha fazla monte etmeliler. İlk yarı oyun 'un istediği gibi geçti. Rakip hemen hemen pozisyon üretemedi. İkinci yarı Hüseyin'in girmesiyle, savunmanın merkezinde de yerleşim hatalarıyla beraber hücum oyuncularının ön alanda topu tutamamasına orta saha oyuncularının da topa sahip olamaması eklenince, takımı 3 tane pozisyon üretti.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Trabzonspor - Karagümrük maçını yorumladı! Galibiyetin en önemli göstergesi...

Burada da Uğurcan her zamanki gibi kalitesini ortaya koyarak takımının gol yemesini önledi. Bordo-mavililer, iki golü de bireysel oyuncu performansıyla buldu. Tabii ki futbolda bu da önemli. Yalnız hücumda daha organize ataklar geliştirmeli. Bu da saha içindeki üretkenliğe daha fazla katkı sağlayacaktır. Moral ve toparlanma açısından bu alınan üç puan önemliydi.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Trabzonspor - Karagümrük maçını yorumladı! Galibiyetin en önemli göstergesi...

oyunun 'faz'larını daha iyi oynamalı. Saha içinde oyunun parçalarını değil, bütününü oynamak gerekir. Oyuna iyi başlamak, devam etmek ve bitirmek üçgeninde saha içinde dalgalanmalar yaşanmadan ve de rakibe pozisyon vermemek, o gelgitlerde yerleşim hatası yapmadan durmak, hücumda daha fazla tehditkar olmak, akıl koymak gerekir. Onun için de bu üç 'faz'ın birbiriyle uyumu ve tutarlılığı, saha içi performans kalitesini olumlu yönde etkilediği gibi, sonuca da direkt olarak yansıyacaktır.

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