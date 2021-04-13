13 Nisan 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a transferde dev piyango! Yusuf Yazıcı...

Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan ve burada gösterdiği başarılı performanstan sonra Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Yusuf Yazıcı'ya, Premier Lig'den bir talip daha çıktı. İngiliz temsilcisinin milli yıldız için gözden çıkardığı rakam ortaya çıkarken, bu transferden Trabzonspor'un kasası da dolacak. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a transferde dev piyango! Yusuf Yazıcı...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

'un 2 yıl önce 'e 16.5 milyon euro karşılığında sattığı , Fransız ekibinde sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takmayı başardı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a transferde dev piyango! Yusuf Yazıcı...

Bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen milli futbolcuya son olarak İngiliz devi 'in talip olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a transferde dev piyango! Yusuf Yazıcı...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; için telaffuz edilen bonservis bedeli ise tam 60 milyon euro!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a transferde dev piyango! Yusuf Yazıcı...

TRABZONSPOR'A 12 MİLYON EURO

Eğer, yıldız isim 60 milyon euroya satılırsa Kulübü, anlaşma gereği 20'lik payı, yani 12 milyon euroyu (yaklaşık 116 milyon TL) 'a vermek zorunda.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a transferde dev piyango! Yusuf Yazıcı...

Hatırlanacağı gibi Yusuf, 16.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satılmış, bir sezonda 25 maç oynadığı için 1 milyon euro bonus alınmış ve ayrıca Edgar le de bonservisiyle gelmişti.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a transferde dev piyango! Yusuf Yazıcı...

bu sezon formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 14 gol, 5 asistlik performans segiledi.

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