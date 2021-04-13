Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a transferde dev piyango! Yusuf Yazıcı...
Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan ve burada gösterdiği başarılı performanstan sonra Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Yusuf Yazıcı'ya, Premier Lig'den bir talip daha çıktı. İngiliz temsilcisinin milli yıldız için gözden çıkardığı rakam ortaya çıkarken, bu transferden Trabzonspor'un kasası da dolacak. İşte detaylar...
Trabzonspor'un 2 yıl önce Lille'e 16.5 milyon euro karşılığında sattığı Yusuf Yazıcı, Fransız ekibinde sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takmayı başardı.
Bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen milli futbolcuya son olarak İngiliz devi Arsenal'in talip olduğu öğrenildi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yusuf Yazıcı için telaffuz edilen bonservis bedeli ise tam 60 milyon euro!
TRABZONSPOR'A 12 MİLYON EURO
Eğer, yıldız isim 60 milyon euroya satılırsa Lille Kulübü, anlaşma gereği 20'lik payı, yani 12 milyon euroyu (yaklaşık 116 milyon TL) Trabzonspor'a vermek zorunda.
Hatırlanacağı gibi Yusuf, 16.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satılmış, bir sezonda 25 maç oynadığı için 1 milyon euro bonus alınmış ve ayrıca Edgar le de bonservisiyle gelmişti.
Yusuf Yazıcı bu sezon Lille formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 14 gol, 5 asistlik performans segiledi.
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