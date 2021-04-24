Son haftalarda galibiyete hasret kalan Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçında mutlak bir galibiyet almak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncularıyla özel olarak görüştüğü bilinirken, Nwakaeme ve Ekuban'ın sessiz kaldığı dönemde en büyük kozu Djaniny olacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Bordo-mavili takımda bu sezon bir türlü istediği form düzeyine ulaşamayan Nwakaeme ve sakatlıktan yeni çıkan Ekuban'ın henüz gol yollarına çok etki edememesi nedeniyle gözler Djaniny Semedo üzerinde olacak. 29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı santrfor bu sezon altısını Süper Lig, biri Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam yedi kez fileleri sarstı. Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sahne alan ancak G.Saray derbisinde etkili olamayan 1.90 boyundaki forvetten bugün çok şey bekleniyor.

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