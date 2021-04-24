24 Nisan 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da gözler Djaniny'e çevrildi! Fatih Karagümrük karşısında...

Avcı'nın kozu Djaniny olacak!
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

Son haftalarda galibiyete hasret kalan , maçında mutlak bir galibiyet almak istiyor. Teknik direktör 'nın oyuncularıyla özel olarak görüştüğü bilinirken, ve 'ın sessiz kaldığı dönemde en büyük kozu Djaniny olacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

-mavili takımda bu sezon bir türlü istediği form düzeyine ulaşamayan ve sakatlıktan yeni çıkan 'ın henüz gol yollarına çok etki edememesi nedeniyle gözler Djaniny Semedo üzerinde olacak. 29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı santrfor bu sezon altısını Süper Lig, biri 'nda olmak üzere toplam yedi kez fileleri sarstı. Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sahne alan ancak G.Saray derbisinde etkili olamayan 1.90 boyundaki forvetten bugün çok şey bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor galibiyet hasretine son vermek istiyor! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri...

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