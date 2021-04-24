24 Nisan 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da gözler Djaniny'e çevrildi! Fatih Karagümrük karşısında...
Son haftalarda galibiyete hasret kalan Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçında mutlak bir galibiyet almak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncularıyla özel olarak görüştüğü bilinirken, Nwakaeme ve Ekuban'ın sessiz kaldığı dönemde en büyük kozu Djaniny olacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Bordo-mavili takımda bu sezon bir türlü istediği form düzeyine ulaşamayan Nwakaeme ve sakatlıktan yeni çıkan Ekuban'ın henüz gol yollarına çok etki edememesi nedeniyle gözler Djaniny Semedo üzerinde olacak. 29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı santrfor bu sezon altısını Süper Lig, biri Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam yedi kez fileleri sarstı. Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sahne alan ancak G.Saray derbisinde etkili olamayan 1.90 boyundaki forvetten bugün çok şey bekleniyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Gs maçı)
- Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika haberleri: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı cuma namazı kararını açıkladı!
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümde neler yaşandı?
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig