Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Son 5 maçta 5 beraberlik alan Abdullah Avcı'nın takımı, bu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. İşte Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı öncesi son detaylar ve muhtemel 11'ler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında bugün Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Oynadığı son 5 maçtan beraberlikle ayrılarak zirve yolunda ciddi puan kayıpları yaşayan bordo-mavililer, evinde oynayacağı rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak galibiyet özlemini son landırmayı hedefliyor. Fırtına, Süper Lig'de en son galibiyetini MKE Ankaragücü karşısında 31. haftada elde etti. Rakibi karşısında sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Fırtına ardından oynadığı 5 maçtan beraberlikle ayrıldı. En son galibiyetini 34 gün önce sahasında alan Karadeniz devi, söz konusu periyotta 10 puan kaybederken, hanesine 5 puan yazdırabildi.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Yusuf, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.

Fatih Karagümrük: Aykut, Hedenstad, Fatih, Jimmy, Ndao, Muhammed, Aksel, Lens, Sedat, Salibur, Mevlüt. (Fotomaç)

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