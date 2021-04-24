Son dakika spor haberi: Trabzonspor galibiyet hasretine son vermek istiyor! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri...
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Son 5 maçta 5 beraberlik alan Abdullah Avcı'nın takımı, bu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. İşte Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı öncesi son detaylar ve muhtemel 11'ler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında bugün Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Oynadığı son 5 maçtan beraberlikle ayrılarak zirve yolunda ciddi puan kayıpları yaşayan bordo-mavililer, evinde oynayacağı rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak galibiyet özlemini son landırmayı hedefliyor. Fırtına, Süper Lig'de en son galibiyetini MKE Ankaragücü karşısında 31. haftada elde etti. Rakibi karşısında sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Fırtına ardından oynadığı 5 maçtan beraberlikle ayrıldı. En son galibiyetini 34 gün önce sahasında alan Karadeniz devi, söz konusu periyotta 10 puan kaybederken, hanesine 5 puan yazdırabildi.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Yusuf, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.
Fatih Karagümrük: Aykut, Hedenstad, Fatih, Jimmy, Ndao, Muhammed, Aksel, Lens, Sedat, Salibur, Mevlüt. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Gs maçı)
- Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika haberleri: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı cuma namazı kararını açıkladı!
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümde neler yaşandı?
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig