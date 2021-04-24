24 Nisan 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor galibiyet hasretine son vermek istiyor! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri...

Fırtına hasrete son vermek istiyor! İşte Karagümrük maçı 11'i...
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

Spor Toto 'in 37. haftasında Trabzonspor, evinde Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Son 5 maçta 5 beraberlik alan 'nın takımı, bu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. İşte Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı öncesi son detaylar ve muhtemel 11'ler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Trabzonspor, 'in 37. haftasında bugün Karagümrük'ü ağırlayacak. Oynadığı son 5 maçtan beraberlikle ayrılarak zirve yolunda ciddi puan kayıpları yaşayan bordo-mavililer, evinde oynayacağı rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak galibiyet özlemini son landırmayı hedefliyor. Fırtına, Süper Lig'de en son galibiyetini karşısında 31. haftada elde etti. Rakibi karşısında sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Fırtına ardından oynadığı 5 maçtan beraberlikle ayrıldı. En son galibiyetini 34 gün önce sahasında alan Karadeniz devi, söz konusu periyotta 10 puan kaybederken, hanesine 5 puan yazdırabildi.

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: , Serkan, , , , Berat, , Yusuf, , Nwakaeme, .

Fatih Karagümrük: Aykut, , Fatih, , , Muhammed, Aksel, Lens, Sedat, Salibur, Mevlüt. (Fotomaç)

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