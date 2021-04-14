14 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un gündeminde olduğu iddia edilen Sega Coulibaly LA Galaxy ile anlaştı | Ts haberleri
Son dakika Trabzonspor haberleri... Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un transfer listesinde olduğu öne sürülen Sega Coulibaly, MLS ekiplerinden LA Galaxy ile anlaştı iddiası Fransız basınında yer aldı.
Trabzonspor'un bir süredir gündeminde yer aldığı iddia edilen Sega Coulibaly ile ilgili dikkat çeken bir haber ortaya atıldı. Fransız basınından Footmercato, 24 yaşındaki Mali asıllı Fransız defans oyuncusunun MLS takımlarından LA Galaxy ile anlaştığını duyurdu.
Los Angeles Galaxy'nin, haziranda Nancy ile sözleşmesi sona erecek genç stoperi bir an önce renklerine bağlamak istediği ifade edilirken, Fransız kulübünün de oyuncunun maaşından tasarruf etmek için transfere onay verebileceği bildirildi.
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