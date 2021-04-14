14 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un gündeminde olduğu iddia edilen Sega Coulibaly LA Galaxy ile anlaştı | Ts haberleri

Trabzonspor'un listesindeydi! MLS'e gidiyor...
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Giriş Tarihi: 14.04.2021

Son dakika haberleri... Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un transfer listesinde olduğu öne sürülen Sega Coulibaly, ekiplerinden ile anlaştı iddiası Fransız basınında yer aldı.

'un bir süredir gündeminde yer aldığı iddia edilen Sega Coulibaly ile ilgili dikkat çeken bir haber ortaya atıldı. Fransız basınından Footmercato, 24 yaşındaki Mali asıllı Fransız defans oyuncusunun takımlarından ile anlaştığını duyurdu.

'nin, haziranda Nancy ile sözleşmesi sona erecek genç stoperi bir an önce renklerine bağlamak istediği ifade edilirken, Fransız kulübünün de oyuncunun maaşından tasarruf etmek için transfere onay verebileceği bildirildi.

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