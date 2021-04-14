14 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Hatayspor mesaisi

Trabzonspor'da Hatayspor mesaisi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.04.2021

'in 35. haftasında ile karşılaşacak , gerçekleştirdiği antrenmanlarla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve 5'e 2 çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman, dar ve geniş alan oyunları ile sona erdi.

, 15 Nisan Perşembe günü yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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