14 Nisan 2021, Çarşamba
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Trabzonspor'da Hatayspor mesaisi
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ataşa Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor, gerçekleştirdiği antrenmanlarla maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve 5'e 2 çalışma gerçekleştirdi.
Antrenman, dar ve geniş alan oyunları ile sona erdi.
Trabzonspor, 15 Nisan Perşembe günü yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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