24 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçında gözler Nwakaeme'de! Suskunluğu bitecek...
Trabzonspor'un son 5 maçta galibiyete hasret kalmasında en büyük etkenlerden birisi de, golcülerin sessizliği. Fırtına'nın Nijeryalı yıldız futbolcusu Nwakaeme'nin ise gol hasreti ligde 10 maça çıktı. Fatih Karagümrük maçında gözler, teknik direkltör Abdullah Avcı'nın özel olarak görüştüğü 32 yaşındaki oyuncuda olacak. | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Bu sezon performans olarak beklentilerin altında kalan Nijeryalı sol kanat özellikle son haftalarda iyice etkisiz kaldı. Hücumda isteneni veremeyen 32 yaşındaki futbolcunun ligdeki gol hasreti de 10 maça çıktı. Abdullah Avcı'nın özel görüşemeler yaparak motive etmeye çabaladığı Nwakaeme'nin bugün Karagümrük karşısında sahne alarak gol suskunluğunu bozması bekleniyor.
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