Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da, bu maçın ardından işler hiç yolunda gitmedi. Nitekim aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalan bordo mavililerin, kötü serisinde ilk maç Fenerbahçe derbisi oldu.

Fırtına'daki düşüş 27. haftada sahasında 1-0 mağlup olduğu Fenerbahçe derbisiyle başladı. Ardından sırasıyla Kasımpaşa'yı 2-1 yendi, Alanyaspor'a 3-1 kaybetti, Erzurumspor ile 0-0 kaldı ve A.Gücü'nü 4-1'le geçti. Sivasspor ile golsüz, Kayserispor ile ise 1-1 ve Çaykur Rize ile 0-0 berabere kaldı.

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