15 Nisan 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da düşüş Fenerbahçe derbisiyle başladı! İşte o kötü seri...

Fırtına'nın düşüşü F.Bahçe derbisiyle başladı!
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Giriş Tarihi: 15.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan 'da, bu maçın ardından işler hiç yolunda gitmedi. Nitekim aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalan bordo mavililerin, kötü serisinde ilk maç Fenerbahçe derbisi oldu.

Fırtına'daki düşüş 27. haftada sahasında 1-0 mağlup olduğu Fenerbahçe derbisiyle başladı. Ardından sırasıyla Kasımpaşa'yı 2-1 yendi, Alanyaspor'a 3-1 kaybetti, Erzurumspor ile 0-0 kaldı ve A.Gücü'nü 4-1'le geçti. ile golsüz, ile ise 1-1 ve ile 0-0 berabere kaldı.

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