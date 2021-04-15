15 Nisan 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberi: Son haftalardaki kötü gidişe bir son vermek isteyen Abdullah Avcı oyuncularını uyardı!

Avcı'dan öğrencilerine ikaz! Artık hata yok
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.04.2021

Spor Toto Süper Lig'de zirvenin oldukça uzağında kalan 'da, teknik direktör oyuncularını toparlamaya çalışıyor. 35. haftada ile karşı karşıya gelecek olan mavililerde, Abdullah Avcı bu kez öğrencilerinden hata yapmamalarını istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

-mavili takımın teknik direktörü toplantıda "İyi oynuyoruz ancak bunu bir türlü skora yansıtamıyoruz. Girdiğimiz birçok pozisyon var ama sonuç alamıyoruz. maçına kadar eksiklerimizi giderip yeniden çıkışa geçmeliyiz. Henüz lig bitmedi ve 7 maçımız daha var" dediği belirlendi.

Son dakika spor habeii: Trabzonspor A Milli Takım'ın yıldızı Kenan Karaman için geri sayımda!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Galatasaray da istiyordu! Trabzonspor harekete geçti Galatasaray da istiyordu! Trabzonspor harekete geçti
Fırtına Kenan için geri sayımda! Fırtına Kenan için geri sayımda!
Fırtına'nın düşüşü F.Bahçe derbisiyle başladı! Fırtına'nın düşüşü F.Bahçe derbisiyle başladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör