15 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika Trabzonspor haberi: Son haftalardaki kötü gidişe bir son vermek isteyen Abdullah Avcı oyuncularını uyardı!
Spor Toto Süper Lig'de zirvenin oldukça uzağında kalan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularını toparlamaya çalışıyor. 35. haftada Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan bordo mavililerde, Abdullah Avcı bu kez öğrencilerinden hata yapmamalarını istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı toplantıda "İyi oynuyoruz ancak bunu bir türlü skora yansıtamıyoruz. Girdiğimiz birçok pozisyon var ama sonuç alamıyoruz. Hatayspor maçına kadar eksiklerimizi giderip yeniden çıkışa geçmeliyiz. Henüz lig bitmedi ve 7 maçımız daha var" dediği belirlendi.
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