24 Nisan 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a süper sol bek! Dünyaca ünlü yıldız...

Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan ve gelecek yıl lige damga vuracak bir takım oluşturmak isteyen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katmak isteyen bordo mavililer, yıldız sol beki gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a süper sol bek! Dünyaca ünlü yıldız...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

transferde hareketli günler yaşıyor. Bordo-mavili takım; 'nın 30 yaşındaki Gineli forveti Koita ve ile sözleşmesi bitecek 31 yaşındaki sağ bek ile yaptığı prensip anlaşmalarından sonra ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ile transfer görüşmelerine başladı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a süper sol bek! Dünyaca ünlü yıldız...

Aslında bir hücum oyuncusu alt yapısı olmasına rağmen bu sezon tarafından sol bek mevkiinde oynatılan 29 yaşındaki yıldız, bu sezon 'de 28 maça çıkıp 2 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a süper sol bek! Dünyaca ünlü yıldız...

1 MİLYON EURO İMZA PARASI

Makedon savunmacının külübü ile mukavele uzatmamasını önemli bir avantaj olarak gören 'un rakipleri arasında da dahil olmak üzere birçok kulüp var. Ancak Karadeniz devinin kurmaylarının elini çabuk tutarak bu işi erkenden bitirmek için çaba gösteriyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a süper sol bek! Dünyaca ünlü yıldız...

Fakat ilk görüşmede oyuncunun İsviçreli menajeri 1 milyon euro imza parası isteyince fazla ilerleme sağlanamadı. Yönetim indirim istedi ve sözleşmeye bonuslar eklenebileceğini bildirdi. Taraflar yeniden görüşme kararında mutabık kaldı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a süper sol bek! Dünyaca ünlü yıldız...

BAŞKA BİR SOL BEK DAHA

Oyuncuya da yıllık maaş olarak 1 milyon euro öneren bordo-mavililer bu kez menajerinden, "İsteyen çok fazla takım var, onlarla da görüşüp kararımızı verelim" yanıtını aldı. Rakamsal olarak bütçeyi aşmama noktasında kararlı olan yönetim kurulunun, Alioski dışında yine 'den farklı bir sol bek oyuncusu ile daha temas halinde olduğu da ifade edildi. Bu arada teknik direktör 'nın ise Alioski transferini çok istediği ancak görüşülen diğer isme de onay verdiği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a süper sol bek! Dünyaca ünlü yıldız...

50 GOL ATTI, 44 ASİST YAPTI

Alioski kariyeri boyunca 368 maça çıkarken 50 gol atıp, 44 de asist yaptı. 1.71 boyundaki yıldız, hücumda ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu. altyapısından yetişen Makedon futbolcu, 2013 yılında ekiplerinden ile profesyonelliğe adım attı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a süper sol bek! Dünyaca ünlü yıldız...

2016 yılında 'ya transfer olan Alioski, burada gösterdiği performans sonrasında 2017'de 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Leeds takımına geçti.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a süper sol bek! Dünyaca ünlü yıldız...

, savunma oyuncusu olmasına karşın, 'da 10 numaralı formayı giyiyor. Kuzey Makedonya Milli Takımı ile bugüne kadar toplam 39 kez sahaya çıkan Alioski, rakip fileleri 7 defa havalandırdı. Leeds ile 165 maça çıkan Alioski, 22 gol attı 17 de asist yaptı. (Fotomaç)

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