BAŞKA BİR SOL BEK DAHA

Oyuncuya da yıllık maaş olarak 1 milyon euro öneren bordo-mavililer bu kez menajerinden, "İsteyen çok fazla takım var, onlarla da görüşüp kararımızı verelim" yanıtını aldı. Rakamsal olarak bütçeyi aşmama noktasında kararlı olan yönetim kurulunun, Alioski dışında yine Premier Lig'den farklı bir sol bek oyuncusu ile daha temas halinde olduğu da ifade edildi. Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı'nın ise Alioski transferini çok istediği ancak görüşülen diğer isme de onay verdiği ifade edildi.