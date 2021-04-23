23 Nisan 2021, Cuma

SÜPER LİG

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Karagümrük maçı ne zaman ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.04.2021

Spor Toto 'in 37. haftasında Trabzonspor ile Karagümrük kozlarını paylaşacak. Son 5 maçında da berabere kalan ve galibiyeti unutan bordo mavililer, bu maçla birlikte 3 puan serisine yeniden başlamak istiyor. Öte yandan Fatih Karagümrük, Avrupa umutları için sahada olacak. derbisinin ardından öfkeli bir tavır sergileyen teknik direktör 'nın, bu maçta nasıl bir sistem uygulayacağı ise merak konusu. Peki Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Spor Toto 'de 37. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

Geçtiğimiz hafta deplasmanında son dakikada yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor, sahasında Karagümrük'ü ağırlıyor.

Bordo-mavililer zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılıp Galatasaray ile arasındaki puan farkını eritmek istiyor.

Ligde 5 maçtır kaybetmeyen Fatih Karagümrük de iyi gidişatını Trabzon deplasmanında sürdürmek istiyor. Son 5 maçta 11 puan hanesine yazdıran İstanbul ekibinin toplam 50 puanı bulunurken Avrupa kupalarına katılmak için şansı sürüyor.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile FAtih Karagümrük arasında oynanacak zorlu karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Hakem 'ın düdük çalacağı maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ!

Trabzonspor: , Serkan, , , , , Berat, Yusuf, Nwakaeme, ,

Fatih Karagümrük: Aykut, , Fatih, , Ndao, , Aksel, Lens, Sedat, Salibur, Mevlüt

BAKASETAS CEZALI

Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta Galatasaray maçında sarı kart gören Yunan futbolcu Bakasetas Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecek.

TRONDSEN VE YUNUS YOK

Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Bordo-mavili takımda bu karşılaşma öncesi kart cezalısı olan Bakasetas ve sakatlıkları bulunan Yunus Mallı ile Trondsen forma giyemeyecek. Bordo-mavili takımda ayrıca kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak da görev almayacak.

KARAGÜMRÜK'DE 10 EKSİK

Fatih Karagümrükte Trabzonspor Maçı önecesi çeşitli sebeplerden dolayı 10 oyuncunun forma giymesi beklenmiyor. İstanbul Ekibinde sakatlığı bulunan Alparslan Erdem bu maçta süre alamayacak. Öte yandan virüse yakalanan Bertolacci, Sobiech, Roco, Efe Tatlı, Zukanovic, Campi, Balkovec, Koray Altınay ve Castro Trabzon kafilesinde yer bulamayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Antalyaspor-Galatasaray maçına dair tüm bilgiler! Antalyaspor-Galatasaray maçına dair tüm bilgiler!
Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman ve hangi kanalda? Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Gençlerbirliği nefes aldı! Gençlerbirliği nefes aldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör