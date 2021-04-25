25 Nisan 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferde bombaları patlatacak! Galatasaraylı yıldız...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti ve 5 haftalık beraberlik serisine son verdi. Ligi Avrupa kotasında tamamlamak isteyen Fırtına'da başkan Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulunmuş ve 2-3 futbolcuyla anlaşma zeminine gelindiğini açıklamıştı. Bordo-mavililerin transfer listesi ortaya çıktı. İşte o isimler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferde bombaları patlatacak! Galatasaraylı yıldız...
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

'da hedef Euro 2020 başlamadan öncelikle prensip anlaşmasına varılan oyuncularla sözleşme imzalamak. Sonrasında yeni sezon kampına dış transferler tamamen bitirilmiş olarak başlamak. Ardından başta Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'e gelmesi muhtemel teklifleri değerlendirmek.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferde bombaları patlatacak! Galatasaraylı yıldız...

Bordo-mavililer Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Sörloth'un önerdiği AZ Alkmaar'ın sağ beki Jonas Svensson ile anlaştı. Ancak sağ bek için Bordeaux'dan Youssouf Sabaly'nin beklenmesi kararı alındı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferde bombaları patlatacak! Galatasaraylı yıldız...

'da Bruno Peres ve Galatasaraylı Martin Linnes de takip edilen oyuncular arasında.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferde bombaları patlatacak! Galatasaraylı yıldız...

Temasların sürdüğü isimler ise forvet hattı için Mısırlı Muhammed Sherif ile Sporting'in Braga'da kiralık oynayan golcüsü Andraz Sporar.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferde bombaları patlatacak! Galatasaraylı yıldız...

Ayrıca Süper Ligin iki başarılı ismi Efecan Karaca ile Başakşehir'den Edin Visca konusu da izleniyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferde bombaları patlatacak! Galatasaraylı yıldız...

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre yönetimin hedefi Salih Uçan ile Sporar ya da Sherif ile Visca ya da Efecan'dan üç tanesine sezon öncesi kampı başlamadan önce imza attırmak.

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