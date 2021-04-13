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TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un transfer rotası belli oldu!

Trabzonspor'un transfer rotası belli oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

Spor Toto 'de 4. sırada bulunan 'da yeni sezonun yol haritası belli oldu. Teknik Direktör 'nın talepleri doğrultusunda girişimlere başlayan bordo mavili yönetimin, 4 veya 5 nokta transfer yapmak istediği öğrenildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son haftalarına girilen 'de 4. sırada yer alan 'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Teknik direktör 'nın istekleri doğrultusunda transferde yol haritasını çizen bordo mavililer, şimdiden tespit edilen isimlerle görüşmeler gerçekleştiriyor.

Haber61'in haberine göre Trabzonspor yaz transfer döneminde en az 4 veya 5 nokta transfer yapmayı hedefliyor. İlk olarak yaşanan gol problemini çözmek isteyen Avcı'nın 2 golcü transferi istediği kaydedildi. Bunun yanı sıra sağ ve sol beke de takviye talebi olan tecrübeli teknik adamın hücum organizasyonlarını çeşitlendirmek adına iki kanatta da oynayabilen bir açık oyuncusu istediği belirtildi.

Bu doğrultuda harekete geçen yönetimin hem futbolcu izleme ekibinin hem de Abdullah Avcı'nın verdiği isimler üzerine çalıştığı kaydedildi. Fırtına'nın bazı isimlerle de sezon bitmeden ön protokol aşamasına geldiği ifade edildi.

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