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Trabzonspor'da Caleb Ekuban 2 maç sonra 11'de

Ekuban 2 maç sonra 11'e döndü!
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

'in 36. haftasında deplasmanda 'la 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerde , 2 maç aradan sonra ilk 11'de kendisine yer buldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'da karşısında 11'deki yerine döndü. Kayserispor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 maçta görev alamayan Ganalı futbolcu, Galatasaray karşısında 11'de başladı. Bordo-mavili ekip, Ekuban'ın görev almadığı 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Dün de berabere kaldı. Yusuf Sarı da kart cezası nedeniyle dün akşam oynamadı.

Dev maçta kazanan çıkmadı! Skor 90+5'te belirlendi haberin devamı

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