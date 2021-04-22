Trabzonspor'da Uğurcan Çakır korkuttu!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Babel'le çarpıştıktan sonra tedavi edildi ve oyuna bandajla devam etti. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, maç içinde Ryan Babel ile çarpıştıktan sonra sakatlık yaşadı. Başarılı eldiven tedavisi sonrası ayağa kalktı. Ancak birkaç dakika sonra kendini yeniden yere bıraktı. Sakatlığı korkuttu ancak ardından sıkıntı yaşamadı. Emre Kılınç'ın şutunu çıkardı. Taylan'ın vuruşunu sektirdi, pozisyon golle sonuçlandı.

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