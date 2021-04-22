22 Nisan 2021, Perşembe

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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır korkuttu!

Uğurcan Çakır korkuttu!
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

'in 36. haftasında ile karşılaşan 'da , Babel'le çarpıştıktan sonra tedavi edildi ve oyuna bandajla devam etti. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'un kalecisi , maç içinde ile çarpıştıktan sonra sakatlık yaşadı. Başarılı eldiven tedavisi sonrası ayağa kalktı. Ancak birkaç dakika sonra kendini yeniden yere bıraktı. Sakatlığı korkuttu ancak ardından sıkıntı yaşamadı. 'ın şutunu çıkardı. Taylan'ın vuruşunu sektirdi, pozisyon golle sonuçlandı.

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