Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası, Galatasaray Trabzonspor derbisine sahne oldu. Maça etkili başlayan Trabzonspor, 26. dakikada Galatasaray kalesinde gole çok yaklaştı. Ekuban ve Nwakaeme'nin yer aldığı pozisyonda, Fırtına direği geçemedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 26. dakikasında bordo mavililer, bir köşe vuruşu organizasyonunda gole çok yaklaştı. Ekuban ve Nwakaeme'nin yer aldığı pozisyonda top direkten geri geldi.

İşte o pozisyon...



(Fotoğraflar: beIN Sports)

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