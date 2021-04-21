21 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray derbisinde direği geçemedi! İşte o pozisyon...

Fırtına derbide direğe takıldı!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

'in 36. haftası, derbisine sahne oldu. Maça etkili başlayan Trabzonspor, 26. dakikada Galatasaray kalesinde gole çok yaklaştı. ve 'nin yer aldığı pozisyonda, Fırtına direği geçemedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 36. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 26. dakikasında bordo mavililer, bir köşe vuruşu organizasyonunda gole çok yaklaştı. ve 'nin yer aldığı pozisyonda top direkten geri geldi.

İşte o pozisyon...


(Fotoğraflar: beIN Sports)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Galatasaray-Trabzonspor | CANLI Galatasaray-Trabzonspor | CANLI
Avcı'dan derbi yorumu! Avcı'dan derbi yorumu!
Abdülkadir Ömür konuştu! Kazanmak için geldik Abdülkadir Ömür konuştu! "Kazanmak için geldik"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör