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TRABZONSPOR

Trabzonspor Sabaly transferi için harekete geçti

Sabaly'den haber geldi! Fırtına harekete geçti
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 Giriş Tarihi: 09.04.2021

Son dakika spor haberleri: , ile sözleşmesi bitecek olan Sabaly ‘İmza parasını 250 bin euro’ya düşürdüm’ haberini gönderince Karadeniz devinin kurmayları transferi bitirmek için düğmeye bastı. (TS spor haberleri)

Teknik direktör 'nın talebi doğrultusunda devre arasında , ve gibi önemli isimler transfer edilmişti. Ancak ikinci yarının başlamasıyla takımda birçok eksik noktanın bulunduğu da ortaya çıktı. Bu nedenle scout ekibi birçok oyuncuyu takibe alırken, sağ ve sol bek mevkilerinin yanı sıra her iki ofansif kanada ve hücum hattına da isimler araştırılmaya başlandı. Sağ bek için gündeme gelen ilk futbolcu ise Avcı'nın 'tayken de istediği oldu. 'nın takımında forma giyen ve kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki savunmacıya teklif yapılmış ancak futbolcu imza parasıyla birlikte yıllık 2 milyon euro talep edince bu transfer rafa kaldırılmıştı.

SOL BEKTE DE OYNAYABİLİYOR

Ancak Sabaly'den yeni haberler geliyor. Tecrübeli futbolcu, bordo-mavililerin geri adım atması sonrası imza parasını 250 bin euro'ya indirdiğini bildirdi. 'un imza parasıyla birlikte 1.5 milyon euro önerdiği belirtiliyor. Görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gözüken 1.73 boyundaki yıldızın ismi devre arasında ve ile de anılmıştı. Kariyerine alt yapısında başlayan ve ile 'te kiralık forma giyen Sabaly, Bordeaux tarafından 4 milyon euro ödenerek satın alınmıştı. Esas mevkii sağ bek olmasına rağmen sol bek ve orta sahada da görev yapabilen Senegalli, teknik kapasitesinin de yüksekliği ile dikkat çekiyor. (Fotomaç)
Trabzonspor'da Bakasetas farkı!

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