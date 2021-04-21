21 Nisan 2021, Çarşamba
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İŞTE O AÇIKLAMALAR:
Çok sinirliyim, çok üzgünüm. İki hafta 90+5. Oyunun tamamında üstündük. Her şey elimizin altındaydı. Her şeyi doğru yapabilirsin ama futbolda anları doğru oynamak gerekiyor. Son 5 maçta her rakibimizden üstündük. Onları alsan belki ligi 3. bitireceksin.
Bugün oyunun tamamında üstün oynayan, rakibi hiç devreye sokmayan bir oyunda... Anları doğru oynamak diye bir şey vardır. Her şeyi doğru yapabilirsin ama anları da doğru oynamalısın.
5 haftadır rakiplerin sana pozisyonu yok. Trabzonspor forması çok ağırdır. Bu sene geriden geldik. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Oyundan memnunum ama anları doğru oynamadığımız için üzgünüm.
Galatasaray Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı: Sahanın tek hakimiydik
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Abdullah Abcı değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMALAR:
Çok sinirliyim, çok üzgünüm. İki hafta 90+5. Oyunun tamamında üstündük. Her şey elimizin altındaydı. Her şeyi doğru yapabilirsin ama futbolda anları doğru oynamak gerekiyor. Son 5 maçta her rakibimizden üstündük. Onları alsan belki ligi 3. bitireceksin.
Bugün oyunun tamamında üstün oynayan, rakibi hiç devreye sokmayan bir oyunda... Anları doğru oynamak diye bir şey vardır. Her şeyi doğru yapabilirsin ama anları da doğru oynamalısın.
5 haftadır rakiplerin sana pozisyonu yok. Trabzonspor forması çok ağırdır. Bu sene geriden geldik. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Oyundan memnunum ama anları doğru oynamadığımız için üzgünüm.
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