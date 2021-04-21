21 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Galatasaray Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı: Sahanın tek hakimiydik

Abdullah Avcı: Sahanın tek hakimiydik
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

'in 36. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, "

'in 36. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Çok sinirliyim, çok üzgünüm. İki hafta 90+5. Oyunun tamamında üstündük. Her şey elimizin altındaydı. Her şeyi doğru yapabilirsin ama futbolda anları doğru oynamak gerekiyor. Son 5 maçta her rakibimizden üstündük. Onları alsan belki ligi 3. bitireceksin.

Bugün oyunun tamamında üstün oynayan, rakibi hiç devreye sokmayan bir oyunda... Anları doğru oynamak diye bir şey vardır. Her şeyi doğru yapabilirsin ama anları da doğru oynamalısın.

5 haftadır rakiplerin sana pozisyonu yok. Trabzonspor forması çok ağırdır. Bu sene geriden geldik. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Oyundan memnunum ama anları doğru oynamadığımız için üzgünüm.
Galatasaray Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı: Oyunun tamamında üstündük

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