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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan flaş Abdulkadir Parmak kararı! Abdullah Avcı...

Avcı'dan flaş karar! Kadro dışı bırakıldı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 Giriş Tarihi: 22.04.2021

'de, , ve 'ın gerisinde bulunan 'da flaş bir karar alındı. Bordo mavililerin yıldız oyuncularından Abdulkadir Parmak, teknik direktör 'nın talebi doğrultusunda disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'da flaş bir karar alındı. Teknik direktör 'nın talebi doğrultusunda yıldız oyuncu Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı. Verilen kararın, oyuncunun disiplinsiz hareketleri sebebiyle olduğu öğrenildi.

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel son detayları aktardı;

Fırtına'da kadro dışı kararı! 'da kadro dışı kararı!

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