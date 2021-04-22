22 Nisan 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan flaş Abdulkadir Parmak kararı! Abdullah Avcı...
Spor Toto Süper Lig'de, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde bulunan Trabzonspor'da flaş bir karar alındı. Bordo mavililerin yıldız oyuncularından Abdulkadir Parmak, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Trabzonspor'da flaş bir karar alındı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda yıldız oyuncu Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı. Verilen kararın, oyuncunun disiplinsiz hareketleri sebebiyle olduğu öğrenildi.
A Spor muhabiri Yunus Emre Sel son detayları aktardı;
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümde neler yaşandı?
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Esat Delihasan kimdir? Kaç yaşında neden öldü?
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig