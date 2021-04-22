Spor Toto Süper Lig'de, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde bulunan Trabzonspor'da flaş bir karar alındı. Bordo mavililerin yıldız oyuncularından Abdulkadir Parmak, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Trabzonspor'da flaş bir karar alındı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda yıldız oyuncu Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı. Verilen kararın, oyuncunun disiplinsiz hareketleri sebebiyle olduğu öğrenildi.

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel son detayları aktardı;

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