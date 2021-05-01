Son dakika Trabzonspor haberi: Efecan Karaca bombası! Transfer takasla bitecek
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kala 2021/2022 sezonu için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızlandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ara transfer döneminde de gündeme gelen Efecan Karaca'nın takıma kazandırılmasını istediği öğrenildi. Bordo-mavililerin milli futbolcunun transferini takas yoluyla bitirmek istediği belirtildi. İşte detaylar...
Yeni sezonun kadro planlamasına çoktan başlayan Trabzonspor, mayıs ayını oldukça hareketli geçirecek. Listedeki oyuncularla görüşmeleri hızlandıran Bordo-Mavililer, Bruno Peres ve Koita ile söz kesmişti.
Transfer yapılacak diğer bölgeler sol bek, orta saha, forvet ve kanat... Özellikle hücum bölgesinde alternatifi daha bol bir takım yaratmaya çalışılırken, teknik direktör Abdullah Avcı da transfer konusuyla yakından ilgileniyor.
AVCI'NIN EFECAN ISRARI
BAY haftasında takıma 4 gün izin veren ve İstanbul'a giden tecrübeli hoca, yöneticilerle sürekli temasta. Avcı, devre arasında kapıdan dönen Efecan Karaca'yı önümüzdeki sezon mutlaka takımda görmek istiyor.
Başarılı teknik adam, "Şartlar oluşursa Efecan'ı bu kez alalım. Birkaç farklı bölgede büyük katkı sağlar. Sorun çözen oyuncu olur" derken, Bordo-Mavili kulübün kurmayları düğmeye bastı.
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Önümüzdeki günlerde Alanyaspor cephesiyle görüşmelerin başlaması bekleniyor. Efecan'ın kulübüyle 1 yıl mukavelesi kalırken, 8 yıldır formasını terlettiği Alanyaspor'dan bu transferde kolaylık gösterilmesini isteyeceği öğrenildi.
ÖNCELİK TAKAS FORMÜLÜ
Fanatik'in haberine göre Trabzonspor, öncelikle bonservis bedeli ödemeden, duruma göre takas formülüyle bu işi çözmeye çalışacak. Son ihtimalde ise cüzi bir rakam önerilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig