01 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberi: Efecan Karaca bombası! Transfer takasla bitecek

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kala 2021/2022 sezonu için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızlandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ara transfer döneminde de gündeme gelen Efecan Karaca'nın takıma kazandırılmasını istediği öğrenildi. Bordo-mavililerin milli futbolcunun transferini takas yoluyla bitirmek istediği belirtildi. İşte detaylar...

Son dakika Trabzonspor haberi: Efecan Karaca bombası! Transfer takasla bitecek
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

Yeni sezonun kadro planlamasına çoktan başlayan , mayıs ayını oldukça hareketli geçirecek. Listedeki oyuncularla görüşmeleri hızlandıran Bordo-Mavililer, Bruno Peres ve Koita ile söz kesmişti.

Son dakika Trabzonspor haberi: Efecan Karaca bombası! Transfer takasla bitecek

Transfer yapılacak diğer bölgeler sol bek, orta saha, forvet ve kanat... Özellikle hücum bölgesinde alternatifi daha bol bir takım yaratmaya çalışılırken, teknik direktör da transfer konusuyla yakından ilgileniyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Efecan Karaca bombası! Transfer takasla bitecek

AVCI'NIN EFECAN ISRARI

BAY haftasında takıma 4 gün izin veren ve İstanbul'a giden tecrübeli hoca, yöneticilerle sürekli temasta. Avcı, devre arasında kapıdan dönen 'yı önümüzdeki sezon mutlaka takımda görmek istiyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Efecan Karaca bombası! Transfer takasla bitecek

Başarılı teknik adam, "Şartlar oluşursa Efecan'ı bu kez alalım. Birkaç farklı bölgede büyük katkı sağlar. Sorun çözen oyuncu olur" derken, Bordo-Mavili kulübün kurmayları düğmeye bastı.

Son dakika Trabzonspor haberi: Efecan Karaca bombası! Transfer takasla bitecek

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Önümüzdeki günlerde Alanyaspor cephesiyle görüşmelerin başlaması bekleniyor. Efecan'ın kulübüyle 1 yıl mukavelesi kalırken, 8 yıldır formasını terlettiği Alanyaspor'dan bu transferde kolaylık gösterilmesini isteyeceği öğrenildi.

Son dakika Trabzonspor haberi: Efecan Karaca bombası! Transfer takasla bitecek

ÖNCELİK TAKAS FORMÜLÜ

Fanatik'in haberine göre , öncelikle bonservis bedeli ödemeden, duruma göre takas formülüyle bu işi çözmeye çalışacak. Son ihtimalde ise cüzi bir rakam önerilecek.

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