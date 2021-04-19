Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına o ismin transferini bitiriyor!
Son dakika spor haberi...Spor Toto Süper Lig'de 59 puanla 4. sırada bulunan Trabzonspor'un gelecek sezon transferleri doğrultusunda gündemine flaş bir ismi aldığı iddia edildi. İşte detaylar... (TS spor haberleri)
Süper Lig'de son düzlüğe girirlirken kulüpler yeni sezon için çalışmalarına da hız vermiş durumda.
Özellikle ligin dev kulüpleri transfer girişimlerini hızlandırırken, karadeniz ekibi Trabzonspor'da da gündem transfer...
Birçok isim bordo-mavililer için yazılıp çizilirken doğru adımlar atmak isteyen Trabzonspor'lu kurmaylar arayışlarına devam ediyor.
Özellikle genç ve gelecek vaadeden isimleri kadrosuna katmak isteyen Fırtına'da flaş bir isim gündemde. İşte detaylar...
61saat'in haberine göre; Bursaspor'da görev yapan Emirhan Aydoğan bu bağlamda Trabzonspor'un gündemine geldi.
Oyuncu için girişimlerde bulunan Bordo Mavili kulüp 1997'li orta sahanın transferini bitirmek istiyor.
Bursaspor ile temas halinde olan Bordo Mavili kulübün 1 milyon Euro seviyelerinde teklif yapmayı planladığı gelen bilgiler arasında.
Transferle ilgili önümüzdeki aylarda net gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
23 yaşında. 1,77 boyundaki Merkez orta saha oyuncusu bu sezon 29 maçta 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Öte yandan Trabzonspor'un genç oyuncular listesinde Burak İnce ve Enis Destan gibi isimler de bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Esat Delihasan kimdir? Kaç yaşında neden öldü?
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig