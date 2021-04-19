19 Nisan 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına o ismin transferini bitiriyor!

Son dakika spor haberi...Spor Toto Süper Lig'de 59 puanla 4. sırada bulunan Trabzonspor'un gelecek sezon transferleri doğrultusunda gündemine flaş bir ismi aldığı iddia edildi. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına o ismin transferini bitiriyor!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

'de son düzlüğe girirlirken kulüpler yeni sezon için çalışmalarına da hız vermiş durumda.

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına o ismin transferini bitiriyor!

Özellikle ligin dev kulüpleri transfer girişimlerini hızlandırırken, karadeniz ekibi 'da da gündem transfer...

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına o ismin transferini bitiriyor!

Birçok isim bordo-mavililer için yazılıp çizilirken doğru adımlar atmak isteyen 'lu kurmaylar arayışlarına devam ediyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına o ismin transferini bitiriyor!

Özellikle genç ve gelecek vaadeden isimleri kadrosuna katmak isteyen 'da flaş bir isim gündemde. İşte detaylar...

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına o ismin transferini bitiriyor!

61saat'in haberine göre; 'da görev yapan bu bağlamda 'un gündemine geldi.

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına o ismin transferini bitiriyor!

Oyuncu için girişimlerde bulunan kulüp 1997'li orta sahanın transferini bitirmek istiyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına o ismin transferini bitiriyor!

ile temas halinde olan kulübün 1 milyon Euro seviyelerinde teklif yapmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına o ismin transferini bitiriyor!

Transferle ilgili önümüzdeki aylarda net gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına o ismin transferini bitiriyor!

23 yaşında. 1,77 boyundaki Merkez orta saha oyuncusu bu sezon 29 maçta 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına o ismin transferini bitiriyor!

Öte yandan 'un genç oyuncular listesinde ve gibi isimler de bulunuyor.

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