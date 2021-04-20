20 Nisan 2021, Salı

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür'ün gözü Galatasaray maçında!

Abdülkadir'in gözü G.Saray maçında!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.04.2021

'un yıldız futbolcusu 'ün gözü 'in 36. haftasında oynanacak maçında. Ömür, 'ya hazır olduğunu ve ilk 11'de oynamak istediğini iletti. ( haberleri)

Uzun bir sakatlık döneminin ardından karşısında son dakikalarda oyuna dahil olan , ile oynanacak derbiye kilitlenmiş durumda. Hedefinin kadrosunda bulunmak olduğunu açıklayan ve ligin kalan bölümünde forma giyip tam hazır hale gelmeyi arzulayan 21 yaşındaki sağ kanat kendisini iyi hissettiğini teknik direktör 'ya da söyledi. Avcı'nın derbide Abdülkadir'i ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor. (Fotomaç)
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