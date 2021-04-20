20 Nisan 2021, Salı
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Abdülkadir Ömür'ün gözü Galatasaray maçında!
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün gözü Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Galatasaray maçında. Ömür, Abdullah Avcı'ya hazır olduğunu ve ilk 11'de oynamak istediğini iletti. (TS spor haberleri)
Uzun bir sakatlık döneminin ardından Hatayspor karşısında son dakikalarda oyuna dahil olan Abdülkadir Ömür, Galatasaray ile oynanacak derbiye kilitlenmiş durumda. Hedefinin EURO 2020 kadrosunda bulunmak olduğunu açıklayan ve ligin kalan bölümünde forma giyip tam hazır hale gelmeyi arzulayan 21 yaşındaki sağ kanat kendisini iyi hissettiğini teknik direktör Abdullah Avcı'ya da söyledi. Avcı'nın derbide Abdülkadir'i ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor. (Fotomaç)
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