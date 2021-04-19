19 Nisan 2021, Pazartesi
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16.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Ankaragücü - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
16.00 Alanyaspor - Gaziantep: Suat Arslanboğa
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray - Trabzonspor derbisi...
Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu. Galatasaray - Trabzonspor derbisini Mete Kalkavan, Sivasspor - Beşiktaş maçını ise Fırat Aydınus yönetecek. İşte haftanın hakem programı... | Son dakika spor haberleri
Haftanın hakemleri şu şekilde;
20 Nisan Salı
16.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Karagümrük - Göztepe - T.Kaan Numanoğlu
16.00 Rizespor - Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 Sivasspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus
21 Nisan Çarşamba
16.00 Ankaragücü - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
16.00 Erzurumspor - Malatyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Mete Kalkavan
22 Nisan Perşembe
16.00 Alanyaspor - Gaziantep: Suat Arslanboğa
19.00 Kasımpaşa - Başakşehir: Y. Kemal Uğurlu
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