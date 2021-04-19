19 Nisan 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray - Trabzonspor derbisi...

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

Spor Toto 'de 36. haftanın hakemleri belli oldu. - derbisini , - maçını ise yönetecek. İşte haftanın hakem programı... | Son dakika spor haberleri

Haftanın hakemleri şu şekilde;

20 Nisan Salı

16.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Karagümrük - Göztepe - T.Kaan Numanoğlu
16.00 Rizespor - Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 - :

21 Nisan Çarşamba

16.00 Ankaragücü - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
16.00 Erzurumspor - Malatyaspor: Ali Palabıyık
19.00 - :

22 Nisan Perşembe

16.00 Alanyaspor - Gaziantep: Suat Arslanboğa
19.00 Kasımpaşa - Başakşehir: Y. Kemal Uğurlu

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