Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da ayrılacak ilk isim belli oldu!

Trabzonspor'da, Kamil Ahmet Çörekçi ile sezon sonu yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 29 yaşındaki oyuncunun sezon sonu sözleşmesinin sona ereceği ve bordo mavililerin Kamil Ahmet'i takımda tutmak için hamle yapmayacağı öğrenildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Kamil Ahmet Çörekçi'ye kötü haber geldi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, sağ kanada takviye isteyen Abdullah Avcı birkaç yabancı oyuncunun ismini yönetime sundu.

Bu oyunculardan birisinin transfer edilmesi durumunda yola Serkan Asan ve yeni alınacak oyuncuyla devam edilecek.

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