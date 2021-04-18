18 Nisan 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da ayrılacak ilk isim belli oldu!

Trabzonspor'da ayrılacak ilk isim belli oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

'da, Çörekçi ile sezon sonu yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 29 yaşındaki oyuncunun sezon sonu sözleşmesinin sona ereceği ve bordo mavililerin Kamil Ahmet'i takımda tutmak için hamle yapmayacağı öğrenildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri ( haberi)

'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Çörekçi'ye kötü haber geldi.

'nin haberine göre, sağ kanada takviye isteyen birkaç yabancı oyuncunun ismini yönetime sundu.

Bu oyunculardan birisinin transfer edilmesi durumunda yola ve yeni alınacak oyuncuyla devam edilecek.

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